Кот забрался в коляску и задушил 4-месячного ребенка в Остроге

Родители и медики уже ничем не смогли помочь малышу, который перестал дышать под весом питомца.

В городе Острог Ровенской области 8 марта кот случайно задушил 4-месячного ребенка в коляске. О таком трагическом случае в "Фейсбук" сообщила пресс-служба областного центра экстренной медицинской помощи.

Бригада медиков Острозкой подстанции в 15:26 прибыла по вызову родителей, которые обнаружили своего ребенка без признаков жизни. По словам матери, кот уснул на лице младенца, а тот перестал дышать. До приезда "скорой помощи" отец делал малышу искусственный массаж сердца, однако безуспешно.

Медики провели реанимационные меры, но ребенок не подавал признаков жизни. По просьбе родителей, 4-месячного пациента доставили в Острозкую центральную районную больницу, где констатировали биологическую смерть. Кроме того, врачи сообщили о произошедшем в Национальную полицию.

Ранее стало известно, что кот сорвал рейс скоростного поезда Avanti West Coast, который должен был выехать из Лондона в Манчестер. За полчаса до отправки сотрудники станции заметили на крыше состава животное и безуспешно попытались его снять, однако упрямый нарушитель не желал слезать. В итоге пассажиров пересадили в запасной поезд.

Только через 2,5 часа кто-то догадался подкатить к поезду мусорный бак, чтобы кот спрыгнул на него и благополучно спустился. Как отметили сотрудники, он рисковал слететь с крыши поезда, движущегося со скоростью более 200 километров в час, но и поджариться на контактном проводе с напряжением в 25 тысяч вольт.

Писали также, что машина сбила кота известного футболиста Криштиану Роналду в Турине (Италия). Питомца по кличке Пепе отправили чартерным рейсом к лучшим ветеринарам в Испанию, откуда его планируют вернуть на том же самолете. Речь идет об эксклюзивном коте породы сфинкс, которых в мире насчитывается всего около восьми особей, стоимость такого животного составляет около трех тысяч евро. Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес приютили Пепе в своем доме около двух лет назад.

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