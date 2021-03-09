Кіт забрався в коляску і задушив 4-місячну дитину в Острозі

Батьки і медики вже нічим не змогли допомогти малюкові, який перестав дихати під вагою вихованця.

У місті Острог Рівненської області 8 березня кіт випадково задушив 4-місячну дитину в колясці. Про таке трагічний випадок у "Фейсбук" повідомила прес-служба обласного центру екстреної медичної допомоги.

Бригада медиків Острозької підстанції о 15:26 прибула за викликом батьків, які виявили свою дитину без ознак життя. За словами матері, кіт заснув на обличчі немовляти, а той перестав дихати. До приїзду "швидкої допомоги" батько робив малюкові масаж серця, однак безуспішно.

Медики провели реанімаційні заходи, але дитина не подавала ознак життя. На прохання батьків, 4-місячного пацієнта доставили в Острозьку центральну районну лікарню, де констатували біологічну смерть. Крім того, лікарі повідомили про подію в Національну поліцію.

Раніше стало відомо, що кіт зірвав рейс швидкісного поїзда Avanti West Coast, який повинен був виїхати з Лондона в Манчестер. За півгодини до відправлення співробітники станції помітили на даху потягу тварину і безуспішно спробували усунути звідти, однак впертий порушник не бажав злазити. У підсумку пасажирів пересадили в запасний поїзд.

Тільки через 2,5 години хтось здогадався підкотити до поїзда сміттєвий бак, щоб кіт стрибнув на нього і благополучно спустився. Як зазначили співробітники, він ризикував не тільки злетіти з даху поїзда, що рухається зі швидкістю понад 200 кілометрів на годину, а й підсмажитися на контактному проводі з напругою 25 тисяч вольт.

Писали також, що машина збила кота відомого футболіста Кріштіану Роналду в Турині (Італія). Вихованця на прізвисько Пепе відправили чартерним рейсом до кращих ветеринарів в Іспанію, звідки його планують повернути на тому ж літаку. Йдеться про ексклюзивного кота породи сфінкс, яких у світі налічується всього близько восьми особин, вартість такої тварини становить близько трьох тисяч євро. Кріштіану Роналду та його наречена Джорджина Родрігес прихистили Пепе у своєму будинку близько двох років тому.

Вчені недавно з'ясували, чому домашні кішки полюють на інших тварин і як їх можна від цього відучити.