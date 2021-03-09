Грибок на стенах и мало мест: Офис омбудсмена показал условия содержания в Киевском СИЗО (фото)

Среди обнаруженных нарушений – отсутствие спальных мест у заключенных, из-за чего они вынуждены спать по очереди или на полу камеры.

В государственном учреждении "Киевский следственный изолятор" осужденные и лица, взятые под стражу содержатся в антисанитарных условиях, спят на полу или по очереди, а некоторые вынуждены работать бесплатно.

Об этом сообщает Офис омбудсмена Украины.

Отмечается, что соответствующие нарушения были выявлены во время повторного мониторингового визита.

По данным Офиса омбудсмена, большинство камер:

не обеспечены надлежащим искусственным освещением;

имеют избыточные решетки на окнах;

стены влажные и покрыты грибком;

из-за отсутствия вентиляции и курения в камерах, заключенные лишены возможности дышать свежим воздухом;

боксы сборного отделения не отапливаются.

Кроме того, были выявлены факты отсутствия у заключенных спальных мест, поэтому они вынуждены спать по очереди или на полу камеры, что является грубым нарушением их права на надлежащее обращение и достоинство.

В Офисе омбудсмена также сообщают о нарушении администрацией СИЗО прав осужденных на контакты с внешним миром. В частности, лицам, осужденным к аресту, телефонные звонки не предоставляются, а осужденным к пожизненному лишению свободы – в выходные и праздничные дни.

Кроме того, были выявлены многочисленные факты безвозмездного труда осужденных, они выполняли ремонтные работы и функции по хозяйственному обслуживанию СИЗО.

Отметим, ранее министр юстиции Денис Малюська обнародовал фотографии одной из камер Лукьяновского СИЗО, которую отремонтировали за 100 тысяч гривен. Малюська также напомнил, что каждый желающий может купить себе тюрьму под Киевом.

В конце января сообщалось, что платные камеры СИЗО с улучшенными условиями принесли украинскому бюджету почти 2,3 млн грн.