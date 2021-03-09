Грибок на стінах і мало місць: Офіс омбудсмена показав умови утримання в Київському СІЗО (фото)

Офіс омбудсмена зафіксував порушення під час моніторингового візиту до Київського СІЗО.

У державній установі "Київський слідчий ізолятор" засуджені та особи, взяті під варту, містяться в антисанітарних умовах, сплять на підлозі або по черзі, а деякі змушені працювати безкоштовно.

Про це повідомляє Офіс омбудсмена України.

Зазначається, що відповідні порушення були зафіксовані під час повторного моніторингового візиту.

За даними Офісу омбудсмена, більшість камер:

не забезпечені належним штучним освітленням;

мають надлишкові решітки на вікнах;

стіни вологі та покриті грибком;

через відсутність вентиляції і куріння в камерах, заарештовані позбавлені можливості дихати свіжим повітрям;

бокси збірного відділення не опалюються.

Крім того, були виявлені факти відсутності в ув'язнених спальних місць, тому вони змушені спати по черзі або на підлозі камери, що є грубим порушенням їх права на належне поводження і гідність.

В Офісі омбудсмена також повідомляють про порушення адміністрацією СІЗО прав засуджених на контакти із зовнішнім світом. Зокрема, особам, засудженим до арешту, телефонні дзвінки не надаються, а засудженим до довічного позбавлення волі — у вихідні та святкові дні.

Крім того, були виявлені численні факти безоплатної праці засуджених, вони виконували ремонтні роботи та функції із господарського обслуговування СІЗО.

Зазначимо, раніше міністр юстиції Денис Малюська оприлюднив фотографії однієї з камер Лук'янівського СІЗО, яку відремонтували за 100 тисяч гривень. Малюська також нагадав, що кожен охочий може купити собі в'язницю під Києвом.

Наприкінці січня повідомлялося, що платні камери СІЗО з поліпшеними умовами принесли українському бюджету майже 2,3 млн грн.