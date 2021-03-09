Заседание проходило под протесты активистов, которые требовали отменить голосование из-за "судейского произвола"

На съезде судей избрали трех новых членов Высшего совета правосудия. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Членами ВСП стали: Сергей Болотин — судья Хмельницкого апелляционного суда, Виталий Салихов — судья Киевского апелляционного суда, Валерий Суховий — судья кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда.

В бюллетени для повторного тайного голосования включены судья Винницкого апелляционного суда Александр Панасюк и судья Луцкого горрайонного суда Волынской области Инна Плахтий. Голосовать за них будут 10 марта.

Отметим, во время голосования прошла акция протеста. Протестующие настаивали, что это сейчас неуместно и некоторые из кандидатур не подходят. Они требовали не проводить съезд до изменения правил отбора членов Высшего совета правосудия и Конституционного суда. По мнению протестующих, "недобросовестные судьи ВСП и КСУ обеспечивают судейский произвол и отсутствие справедливости в стране". Протестующие требовали изменений правил отбора членов ВСП, в частности с участием международных экспертов по тому примеру, как выбирали судей в Высший антикоррупционный суд.

Ранее послы стран "Группы семи" призвали отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционного суда.

Послы G7 встретились с председателями Верховного суда и Совета судей и "подчеркнули стремление помочь Украине в проведении судебной реформы, которая обеспечит беспристрастное, независимое, профессиональное, подотчетное и справедливое правосудие для всех украинцев".

"С этой целью послы призвали Съезд судей отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционного суда, до установления прозрачных и заслуживающих доверия процессов отбора", — сказано в заявлении послов.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что судебная система нуждается в реформе, а доверие к судебной ветви власти должно повыситься. По его словам, в ближайшее время соберется Комиссия по вопросам правовой реформы при президенте. Ранее Зеленскому передали Стратегию развития судебной системы до 2025 года. В случае принятии стратегии, будет разработана дорожная карта ее реализации с четкими терминами.

На выборах членов ВСП на вакантные места претендовали 34 кандидата: четыре судьи Верховного суда, восемь судей апелляционных судов, 12 судей местных общих судов, пять судей хозяйственных судов и пятеро судей в отставке.

Высший совет правосудия — коллегиальный, независимый конституционный орган государственной власти и судейского управления, действующий на Украине на постоянной основе для обеспечения независимости судебной власти, ее функционирования на основе ответственности, подотчетности перед обществом, формирование добродетельного и высокопрофессионального корпуса судей, соблюдения норм Конституции и законов Украины, а также профессиональной этики в деятельности судей и прокуроров.