Засідання відбувалося під протести активістів, які вимагали скасувати голосування через "суддівське свавілля".

На з'їзді суддів обрали трьох нових членів Вищої ради правосуддя. Про це повідомляє прес-служба ВРП.

Членами ВРП стали: Сергій Болотін — суддя Хмельницького апеляційного суду, Віталій Саліхов — суддя Київського апеляційного суду, Валерій Суховій — суддя касаційного господарського суду в складі Верховного суду.

У бюлетені для повторного таємного голосування враховані суддя Вінницького апеляційного суду Олександр Панасюк і суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Інна Плахтій. Голосувати за них будуть 10 березня.

Зазначимо, під час голосування пройшла акція протесту. Протестувальники наполягали, що це зараз недоречно й деякі з кандидатур не підходять. Вони вимагали не проводити з'їзд до зміни правил відбору членів Вищої ради правосуддя і Конституційного суду. На думку протестувальників, "недобросовісні судді ВРП і КСУ забезпечують суддівське свавілля і відсутність справедливості в країні". Протестувальники вимагали змін правил відбору членів ВРП, зокрема за участю міжнародних експертів за тим прикладом, як обирали суддів до Вищого антикорупційного суду.

Раніше посли країн "Групи семи" закликали відкласти призначення до Вищої ради правосуддя і Конституційного суду.

Посли G7 зустрілися з головами Верховного суду та Ради суддів і "підкреслили прагнення допомогти Україні в проведенні судової реформи, яка забезпечить об'єктивне, незалежне, професійне, підзвітне та справедливе правосуддя для всіх українців".

"З цією метою посли закликали З'їзд суддів відкласти призначення до Вищої ради правосуддя і Конституційного суду, до встановлення прозорих і тих, що заслуговують на довіру процесів відбору", — сказано в заяві послів.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що судова система потребує реформи, а довіра до судової гілки влади має підвищитися. За його словами, найближчим часом збереться Комісія з питань правової реформи при президенті. Раніше Зеленському передали Стратегію розвитку судової системи до 2025 року. У разі ухвалення стратегії, буде розроблена дорожня карта її реалізації з чіткими термінами.

На виборах членів ВРП на вакантні місця претендували 34 кандидати: чотири судді Верховного суду, вісім суддів апеляційних судів, 12 суддів місцевих загальних судів, п'ять суддів господарських судів і п'ятеро суддів у відставці.

Вища рада правосуддя — колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади і суддівського управління, що діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на основі відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, дотримання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.