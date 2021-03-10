Китайскую вакцину от Sinovac зарегистрировали для использования в Украине - Минздрав

Неоднозначный препарат из Китая стал третьей вакциной, сертифицированной для украинцев.

Министерство здравоохранения зарегистрировало в Украине вакцину CoronaVac от китайского производителя Sinovac. Об этом заместитель министра Игорь Иващенко объявил во время брифинга 10 марта.

Теперь CoronaVac могут использовать для экстренного медицинского использования и профилактики инфекции COVID-19 в Украине. По словам чиновника, Минздрав принял решение после проверки документов и изучения материалов, предоставленных компанией Sinovac, в частности клинических исследований по безопасности и эффективности вакцины. В правительстве также обратили внимание на сjотношение пользы и риска.

"Хочу отметить — это уже третья вакцина, которая получила разрешение для экстренного медицинского применения под обязательства в Украине", — заявил Игорь Иващенко.

Ранее стало известно, что Украина получит по контракту с Sinovac Biotech пять миллионов доз вакцин CoronaVac, из них 1,9 миллионов доз по государственной закупке. Первую партию вскоре должна доставить украинская фармацевтическая компания "Лекхим", которая стала партнером китайского производителя. Недавно ей пригрозили штрафами за несоблюдение сроков, прописанных в контракте. У компании могут забирать 0,1% от стоимости груза за каждый день просрочки.

Клинические испытания препарата CoronaVac уже провели в нескольких странах, они показали разную эффективность препарата. Появилась информация, что эффективность Coronavac в Индонезии составила 65,3%, а во время тестирования в Бразилии — всего 50,4%. Исследования в Турции показали эффективность вакцины в 91,5%, однако ее протестировали всего 3,4 тысячи человек. Для сравнения, прививка Moderna продемонстрировала 94% эффективности по итогам испытаний с более 30 тысячами участников.

Всемирная организация здравоохранения разрешила применять вакцину, если ее эффективность достигает хотя бы 50%. Однако в январе 2021 года украинский министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что для начала поставок препарат должен быть эффективным минимум на 70%, иначе производитель обязан вернуть все деньги.