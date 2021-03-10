Китайську вакцину від Sinovac зареєстрували для використання в Україні — МОЗ

Неоднозначний препарат з Китаю став третьою вакциною, сертифікованою для українців.

Міністерство охорони здоров'я зареєструвало в Україні вакцину CoronaVac від китайського виробника Sinovac. Про це заступник міністра Ігор Іващенко оголосив під час брифінгу 10 березня.

Тепер CoronaVac можуть використовувати для екстреного медичного використання і профілактики інфекції COVID-19 в Україні. За словами чиновника, МОЗ ухвалило рішення після перевірки документів і вивчення матеріалів, наданих компанією Sinovac, зокрема клінічних досліджень з безпеки та ефективності вакцини. В уряді також звернули увагу на відношення користі і ризику.

"Хочу зазначити — це вже третя вакцина, яка отримала дозвіл для екстреного медичного застосування під зобов'язання в Україні", — заявив Ігор Іващенко.

Раніше стало відомо, що Україна отримає за контрактом з Sinovac Biotech п'ять мільйонів доз вакцин CoronaVac, з них 1,9 мільйона доз за державною закупівлею. Першу партію за кілька днів має доставити українська фармацевтична компанія "Лекхім", яка стала партнером китайського виробника. Нещодавно їй пригрозили штрафами за недотримання термінів, прописаних у контракті. У компанії можуть забирати 0,1% від вартості вантажу за кожен день прострочення.

Клінічні випробування препарату CoronaVac уже провели в кількох країнах, вони показали різну ефективність препарату. З'явилася інформація, що ефективність Coronavac в Індонезії становить 65,3%, а під час тестування в Бразилії — усього 50,4%. Дослідження в Туреччині показали ефективність вакцини 91,5%, проте її протестували всього 3,4 тисячі чоловік. Для порівняння, щеплення Moderna продемонструвала 94% ефективності за підсумками випробувань з понад 30 тисячами учасників.

Всесвітня організація охорони здоров'я дозволила застосовувати вакцину, якщо її ефективність досягає хоча б 50%. Однак у січні 2021 року український міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що для початку постачання препарат повинен бути ефективним мінімум на 70%, інакше виробник зобов'язаний повернути всі гроші.