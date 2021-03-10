Главные системные должники по оплате тепла – владельцы квартир от 200 кв. м, – Киевтеплоэнерго

Если долг выплачивается после обращения коммунальщиков в суд, то сумма выплат возрастает примерно на 30%.

Долги столичных потребителей по оплате поставок тепла и горячей воды на 1 марта составляли 4,4 млрд грн, наибольший долг на одно домохозяйство – 204 тыс. грн. Об этом сообщил 10 марта на брифинге директор подразделения коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" (КТЭ) Константин Лопатин.

Основная часть долга приходится на четверть потребителей, или 225 тыс. домохозяйств, 5% потребителей систематически не платят за тепло.

Топ-10 должников включает потребителей, чьи долги в общей сложности достигли 1,8 млн грн – от 156,27 тыс. до 204,17 тыс. грн. Все они – владельцы квартир в Шевченковском, Печерском, Соломенском и Голосеевском районах площадью от 223 до 1350 кв. м.

"Среди наших системных должников нет ни одного, у кого жилплощать была бы меньше 200 кв. м", – отметил Лопатин.

Он напомнил, что если долг выплачивается после обращения ТКЭ в суд, то сумма выплат возрастает примерно на 30% так как к долгу прибавляются судебные издержки, штрафные санкции, инфляционные затраты и пеня.

КТЭ призывает должников реструктуризировать задолженности, заключив соответствующий договор.

По данным КТЭ, февраль был самым холодным месяцем за два последних отопительных сезона. Тогда Киев получил на 6% больше тепловой энергии, чем в январе.

Напомним, в столице начало работу мобильное приложение для оплаты жилищно-коммунальных услуг, передачи показаний счетчиков и контроля за состоянием расчетов. Приложение "Комуналка" доступно для скачивания в магазинах App store и Google Play.

С 2021 года право на субсидию для оплаты жилищно-коммунальных услуг имеют и украинцы, родственники, которых работают за рубежом. "Мы не будем обращать внимание эту позицию. Потому что раньше надо было декларировать", – сказала министр соцполитики Марина Лазебная.

Законопроект № 3097 предусматривает, что потребитель сможет потребовать от коммунальной компании десятикратную компенсацию за начисление неправильной стоимости услуг. 19 февраля 2021 года документ передали на доработку в профильный комитет