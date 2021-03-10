Головні системні боржники з оплати тепла — власники квартир від 200 кв. м, — Київтеплоенерго

Якщо борг виплачується після звернення комунальників до суду, то сума виплат зростає приблизно на 30%.

Борги столичних споживачів з оплати поставок тепла й гарячої води станом на 1 березня становили 4,4 млрд грн, найбільший борг на одне домогосподарство — 204 тис. грн. Про це повідомив 10 березня на брифінгу директор підрозділу комунального підприємства "Київтеплоенерго" (ТКЕ) Костянтин Лопатін.

Основна частина боргу припадає на чверть споживачів, або 225 тис. домогосподарств, 5% споживачів систематично не платять за тепло.

Топ-10 боржників враховує споживачів, чиї борги загалом досягли 1,8 млн грн — від 156,27 тис. до 204,17 тис. грн. Усі вони — власники квартир у Шевченківському, Печерському, Солом'янському та Голосіївському районах площею від 223 до 1 350 кв. м.

"Серед наших системних боржників немає жодного, у кого житплоща була б меншою 200 кв. м", — зазначив Лопатін.

Він нагадав, що якщо борг виплачується після звернення ТКЕ до суду, то сума виплат зростає приблизно на 30%, оскільки до обов'язку додаються судові витрати, штрафні санкції, інфляційні витрати і пеня.

ТКЕ закликає боржників реструктуризувати заборгованості, уклавши відповідний договір.

За даними ТКЕ, лютий був найхолоднішим місяцем за два останні опалювальні сезони. Тоді Київ отримав на 6% більше теплової енергії, ніж у січні.

Нагадаємо, у столиці розпочав роботу мобільний додаток для оплати житлово-комунальних послуг, передавання показань лічильників і контролю за станом розрахунків. Додаток "Комуналка" доступний для скачування в магазинах App store і Google Play.

З 2021 року право на субсидію для оплати житлово-комунальних послуг мають й українці, родичі, яких працюють за кордоном. "Ми не будемо звертати увагу цю позицію. Бо раніше треба було декларувати", — сказала міністриня соцполітики Марина Лазебна.

Законопроект №3097 передбачає, що споживач зможе вимагати від комунальної компанії десятикратну компенсацію за нарахування неправильної вартості послуг. 19 лютого 2021 року документ передали на доопрацювання в профільний комітет