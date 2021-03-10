Хозяйка турагентства якобы продавала "справки" об отсутствии COVID-19 за 500 гривен (фото, видео)

По данным следствия, свою противозаконную деятельность хозяйка турфирмы начала в октябре 2020 года в Ровенской области.

Полиция в Ровенской области подозревает владелицу туристического агентства в подделке справок об отсутствии коронавируса у людей.

Об этом сообщает пресс-центр МВД.

Отмечается, что 31-летняя жительница города Костополь якобы за 400-500 гривен продавала фальшивые справки об отсутствии COVID-19 гражданам, которые собирались выехать за границу. Специальные бланки она нашла в Интернете.

По данным следствия, свою противозаконную деятельность хозяйка турфирмы начала в октябре 2020 года.

В ходе обыска в офисе турагентства правоохранители нашли и изъяли банковские карточки, оргтехнику, средства связи, блокноты с "черновыми" записями и 30 фальшивых бланков.

Следственные действия продолжаются. По результатам назначенных в уголовном производстве экспертиз будет решаться вопрос сообщения жительнице Костополя о подозрении.

Отметим, ранее в Киеве полиция разоблачила схему по продаже поддельных справок об отсутствии коронавируса. 48-летний киевлянин и его 55-летняя сожительница, гражданка другого государства, просили за них по 550 гривен.

Напомним, в декабре прошлого года Международная организация уголовной полиции (Интерпол) направила правоохранительным органам 194 стран уведомление о необходимости подготовиться и противостоять активности сетей организованной преступности, нацеленных на подделку и продажу поддельных вакцин от COVID-19, в том числе и онлайн-аферистов.