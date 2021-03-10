Господиня турагентства нібито продавала "довідки" про відсутність COVID-19 за 500 гривень (фото, відео)

За даними слідства, свою протизаконну діяльність господиня турфірми почала у жовтні 2020 року в Рівненській області.

Поліція в Рівненській області підозрює власницю туристичного агентства у підробці довідок про відсутність коронавірусу у людей.

Про це повідомляє прес-центр МВС.

Зазначається, що 31-річна мешканка міста Костопіль нібито за 400-500 гривень продавала фальшиві довідки про відсутність COVID-19 громадянам, які збиралися виїхати за кордон. Спеціальні бланки вона знайшла в Інтернеті.

За даними слідства, свою протизаконну діяльність господиня турфірми почала в жовтні 2020 року.

Під час обшуку в офісі турагентства правоохоронці знайшли та вилучили банківські картки, оргтехніку, засоби звʼязку, блокноти з "чорновими" записами і 30 фальшивих бланків.

Слідчі дії тривають. За результатами призначених у кримінальному провадженні експертиз вирішуватиметься питання повідомлення жительці Костополя про підозру.

Зазначимо, раніше в Києві поліція викрила схему з продажу підроблених довідок про відсутність коронавірусу. 48-річний киянин і його 55-річна співмешканка, громадянка іншої держави, просили за них по 550 гривень.

Нагадаємо, в грудні минулого року Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) направила правоохоронним органам 194 країн повідомлення про необхідність підготуватися та протистояти активності мереж організованої злочинності, націлених на підробку і продаж підроблених вакцин від COVID-19, зокрема і онлайн-аферистів.