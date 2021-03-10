Коронавирус в Ивано-Франковске: власти откроют дополнительный госпиталь для больных

Каждый день с запросом на госпитализацию обращаются 60-70 пациентов, рассказал мэр города.

В Ивано-Франковске на базе местной поликлиники №2 оборудуют дополнительный госпиталь для больных коронавирусом.

Об этом написал на своей странице в Facebook городской голова Руслан Марцинкив.

"Завтра утром созываем комиссию по чрезвычайным ситуациям. И на базе городской поликлиники №2, которая на ул. Довга, 42, будем делать дополнительный госпиталь. Нужно до двух суток, чтобы приготовить помещение и начать принимать там пациентов", – написал Марцинкив.

Он обратился к горожанам и медперсоналу с просьбой отнестись с пониманием к такому решению.

"Сейчас если выписывается каждый день по 25-30 человек, то обращается с запросом на госпитализацию 60-70 пациентов в день. Это непопулярные шаги, но необходимые. Поэтому прошу относиться к ним с пониманием", – добавил мэр.

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска попросил у правительства больше доз вакцины, так как на весь город выделили лишь 500 доз. 4 марта стало известно о том, что Руслан Марцинкив привился от COVID-19. По его словам, это эффективный метод борьбы с коронавирусом.

Марцинкив также просил областную власть помочь с размещением больных коронавирусом. Марцинкив обратился к руководству области с просьбой отдать еще один этаж кардиоцентра для размещения пациентов.