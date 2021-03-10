Коронавірус в Івано-Франківську: влада відкриє додатковий госпіталь для хворих

Кожен день із запитом на госпіталізацію звертаються 60-70 пацієнтів, розповів мер міста.

В Івано-Франківську на базі місцевої поліклініки №2 обладнають додатковий госпіталь для хворих коронавірусом.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook міський голова Руслан Марцінків.

"Завтра вранці скликаємо комісію з надзвичайних ситуацій. І на базі міської поліклініки №2, яка на вул. Довга, 42, робитимемо додатковий госпіталь. Потрібно до двох діб, щоб приготувати приміщення і почати приймати там пацієнтів", — написав Марцінків.

Він звернувся до містян та медперсоналу з проханням поставитися з розумінням до такого рішення.

"Зараз якщо виписується кожен день по 25-30 осіб, то звертається із запитом на госпіталізацію 60-70 пацієнтів на день. Це непопулярні кроки, але необхідні. Тому прошу ставитися до них з розумінням", — додав мер.

Нагадаємо, раніше мер Івано-Франківська попросив в уряду більше доз вакцини, оскільки на все місто виділили лише 500 доз. 4 березня стало відомо про те, що Руслан Марцінків прищепився від COVID-19. За його словами, це ефективний метод боротьби з коронавірусом.

Марцінків також просив обласну владу допомогти з розміщенням хворих коронавірусом. Марцінків звернувся до керівництва області з проханням віддати ще один поверх кардіоцентру для розміщення пацієнтів.