Мэр Ивано-Франковска, выступавший против карантина, привился от COVID-19 (фото)

Ранее чиновник неоднократно публично выступал против ужесточения карантинных мероприятий в регионе

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в четверг, 4 марта вакцинировался от коронавируса в Центральной городской клинической больнице.

Как сообщил сам чиновник на своей странице в Facebook, он дал публичное согласие на вакцинацию.

Марцинкив также рассказал, что думает об опасениях людей, не желающих вакцинироваться, отметив, что некоторые называют вакцину "не такой".

"Я, наоборот, считаю, что вакцинация – это эффективный метод борьбы с коронавирусом. И важно показать собственным примером: это не страшно, а главное – нужно. Возможно, это кому-то спасет жизнь. Я сегодня вакцинировался. Думаю, что сейчас надо показывать государственную позицию и собственным примером показывать: для того, чтобы преодолеть эту беду, прививаться надо", – написал он в соцсети, прикрепив к посту фотографии, на которых показан процесс его вакцинации.

[ + – ] Вакцина от коронавируса [ + – ] Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив [ + – ] Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив [ + – ] Вакцина от коронавируса [ + – ] Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив [ + – ] Медработник [ + – ] Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив [ + – ] Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Напомним, в августе 2020 года городская власть Ивано-Франковска потребовала у Кабинета министров Украины вывести город из красной зоны эпидемиологической угрозы коронавируса Covid-19. Ивано-Франковский горсовет собирался решать этот вопрос в судебном порядке.

В том же месяце Руслан Марцинкив призвал горожан выходить на мирный уличный протест, чтобы заявить о своем несогласии с решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций усилить карантин в Ивано-Франковске.

В декабре прошлого года мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выступил против введения в городе локдауна. По его словам, в городе фиксируется снижение количества больных COVID-19. В больницах Ивано-Франковска, которые принимают больных коронавирусом, находятся 362 человека, в реанимации – 28 человек.

Уже в феврале 2021 года мэр Львова Андрей Садовой заявил, что больницы города готовы принять 100 пациентов с COVID-19 из Ивано-Франковской области, где из-за ухудшения ситуации в больницах почти не осталось мест для инфицированных.

Садовой уведомил о своем предложении городского главу Ивано-Франковска Руслана Марцинкива и главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, который в связи с тяжелой ситуацией выехал в Ивано-Франковскую область.

А в среду, 3 марта мэр Ивано-Франковска попросил правительство предоставить городу больше доз вакцины от коронавируса.

"Воспользовался возможностью и обратился к правительству, чтобы предоставили городу больше вакцин и помогли с вопросом развертывания дополнительных коек в учреждениях здравоохранения", — сообщил он.