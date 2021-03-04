Мер Івано-Франківська, який виступав проти карантину, прищепився від COVID-19 (фото)

Раніше чиновник неодноразово публічно виступав проти посилення карантинних заходів у регіоні.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у четвер, 4 березня вакцинувався від коронавірусу в Центральній міській клінічній лікарні.

Як повідомив власне чиновник на своїй сторінці у Facebook, він дав публічну згоду на вакцинацію.

Марцінків також розповів, що думає про побоювання людей, які не хочуть вакцинуватися, зазначивши, що деякі називають вакцину "не такою".

"Я, навпаки, вважаю, що вакцинація — це ефективний метод боротьби з коронавірусом. І важливо показати власним прикладом: це не страшно, а головне — потрібно. Можливо, це комусь врятує життя. Я сьогодні вакцинувався. Думаю, що зараз треба показувати державницьку позицію і власним прикладом показувати: для того, щоб подолати цю біду, щепитися треба", — написав він у соцмережі, прикріпивши до посту фотографії, на яких зображений процес його вакцинації.

[ + – ] Вакцина від коронавируса [ + – ] Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків [ + – ] Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків [ + – ] Вакцина від коронавируса [ + – ] Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків [ + – ] медпрацівник [ + – ] Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків [ + – ] Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Нагадаємо, у серпні 2020 року міська влада Івано-Франківська вимагала у Кабінету міністрів України вивести місто з червоної зони епідеміологічної загрози коронавірусу Covid-19. Івано-Франківська міськрада збиралася вирішувати це питання в судовому порядку.

У тому ж місяці Руслан Марцінків закликав городян виходити на мирний вуличний протест, щоб заявити про свою незгоду з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій посилити карантин в Івано-Франківську.

У грудні минулого року мер Івано-Франківська Руслан Марцінків виступив проти введення в місті локдауну. За його словами, у місті фіксується зниження кількості хворих COVID-19. У лікарнях Івано-Франківська, які приймають хворих на коронавірус, знаходяться 362 людини, у реанімації — 28 осіб.

Уже в лютому 2021 року мер Львова Андрій Садовий заявив, що лікарні міста готові прийняти 100 пацієнтів із COVID-19 з Івано-Франківської області, де через погіршення ситуації в лікарнях майже не залишилося місць для інфікованих.

Садовий повідомив про свою пропозицію міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа та головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, який в зв'язку з важкою ситуацією виїхав в Івано-Франківську область.

А в середу, 3 березня мер Івано-Франківська попросив уряд надати місту більше доз вакцини від коронавірусу.

"Скористався можливістю і звернувся до уряду, щоб надали місту більше вакцин і допомогли з питанням розгортання додаткових ліжок у закладах охорони здоров'я", — повідомив він.