В Минздраве ожидают снижения третьей волны коронавируса (видео)

Процесс снижения, уверен главный санврач, будет зависеть от самого вируса и его мутаций.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Минздрав рассчитывает на снижение уровня роста новых случаев COVID-19 в стране и рассказал об опасности новых мутаций коронавируса. Об этом сообщает ТСН.

"Мы видим сегодня, что рост произошел, наши прогнозы, к сожалению, также оправдались. Хотелось бы, чтобы этого роста не было. Но что будет дальше? Потенциально мы рассчитываем, на уменьшение количества случаев, но есть несколько переменных, которые могут повлиять на этот процесс. Эти переменные касаются самого вируса", — говорит Ляшко.

Санврач говорит, что коронавирус стал более агрессивным из-за мутаций.

"Продолжает бороться со всеми мерами, которые против него применяют и буквально на днях опубликована статья, британский штамм коронавируса имеет еще большую летальность, кроме того, что он гораздо быстрее передается от человека к человеку", — сообщил Ляшко.

Напомним, в Национальной академии наук заявили, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать "национальной катастрофой". Ученые говорят, что весенняя волна выше и стремительней, чем осенняя.

В начале марта главный санитарный врач Виктор Ляшко официально подтвердил информацию о том, что в Украине зафиксированы первые случаи заражения "британским" штаммом коронавируса. По его словам, мутация была обнаружена еще в феврале.

Ранее ученые заявили, что британский штамм коронавируса в некоторых случаях развил мутацию, которая может свести на нет эффективность имеющихся вакцин.