У МОЗ очікують зниження третьої хвилі коронавірусу(відео)

Процес зниження, впевнений головний санлікар, залежатиме власне від вірусу та його мутацій.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що МОЗ розраховує на зниження рівня зростання нових випадків COVID-19 в країні і розповів про небезпеку нових мутацій коронавірусу. Про це повідомляє ТСН.

"Ми бачимо сьогодні, що зростання відбулося, наші прогнози, на жаль, також виправдалися. Хотілося б, щоб цього зростання не було. Але що буде далі? Потенційно, ми розраховуємо на зменшення кількості випадків, але є кілька змінних, які можуть вплинути на цей процес. Ці змінні стосуються власне вірусу", — говорить Ляшко.

Санлікар каже, що коронавірус став агресивнішим через мутації.

"Продовжує боротися з усіма заходами, які проти нього застосовують і буквально днями опублікована стаття, британський штам коронавірусу має ще більшу летальність, крім того, що він набагато швидше передається від людини до людини", — повідомив Ляшко.

Нагадаємо, у Національній академії наук заявили, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати "національною катастрофою". Вчені говорять, що весняна хвиля вища й стрімкіша, ніж осіння.

На початку березня головний санітарний лікар Віктор Ляшко офіційно підтвердив інформацію про те, що в Україні зафіксовані перші випадки зараження "британським" штамом коронавірусом. За його словами, мутація була виявлена ще в лютому.

Раніше вчені заявили, що британський штам коронавірусу в деяких випадках розвинув мутацію, яка може звести нанівець ефективність наявних вакцин.