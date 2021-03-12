"Заняты все реанимационные места", - мэр Винницы о критической ситуации с COVID-19 (видео)

Из-за ситуации с коронавирусом, город обращается к областным медучреждениям, чтобы разгрузить городские больницы.

Мэр Винницы Сергей Моргунов заявил, что все реанимационные места в городе заняты. Об этом он сообщил во время брифинга.

В области, по словам мэра, третья волна коронавируса началась с середины февраля и длится уже месяц. При этом никаких прогнозов по поводу улучшения ситуации сейчас нет. Поэтому Моргунов обращается в областные медучреждения, чтобы уменьшить нагрузку на городские больницы.

"Если в январе в стационарах, где лечат "ковидных" пациентов, было 585 койко-мест, то сейчас их уже 805. В том числе 60 акушерско-гинекологических мест для больных на COVID-19 женщин. Только за последние две недели было развернуто дополнительные 40 коек. Но этого количества уже недостаточно. По состоянию на 12 марта занято в городских больницах 709 мест. К кислороду подключено 604 пациента, а 67 пациентов находятся на ИВЛ в тяжелом состоянии. Сегодня все реанимационные места заняты", — заявил мэр Винницы.

По его словам, область уже 2 недели находится на грани попадания в красную зону карантина. Город обеспечивает всем необходимым пациентам и врачей, но нагрузка за последний месяц возросла практически втрое.

Напомним, согласно статистике коронавируса в Украине за прошлые сутки (11 марта) в Винницкой области было зафиксировано 940 случаев COVID-19. В НАН Украины говорят, что весенняя волна COVID-19 будет значительно сильнее предыдущих.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковске женщина с коронавирусом умерла прямо в скорой помощи. Так как в больницах нет свободных мест.