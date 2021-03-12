"Зайняті всі реанімаційні місця", — мер Вінниці про критичну ситуацію з COVID-19 (відео)

Через ситуацію з коронавірусом місто звертається до обласних медустанов, щоб розвантажити міські лікарні.

Мер Вінниці Сергій Моргунов заявив, що всі реанімаційні місця в місті зайняті. Про це він повідомив під час брифінгу.

В області, за словами мера, третя хвиля коронавірусу почалася із середини лютого і триває вже місяць. При цьому ніяких прогнозів з приводу поліпшення ситуації наразі немає. Тому Моргунов звертається до обласних медзакладів, щоб зменшити навантаження на міські лікарні.

"Якщо в січні в стаціонарах, де лікують "ковідних" пацієнтів, було 585 ліжкомісць, то наразі їх уже 805. У тому числі 60 акушерсько-гінекологічних місць для хворих на COVID-19 жінок. Тільки за останні два тижні було розгорнуто додаткові 40 ліжок. Але цієї кількості вже недостатньо. Станом на 12 березня зайнято в міських лікарнях 709 місць. До кисню підключено 604 пацієнти, а 67 пацієнтів на штучній вентиляції легень у важкому стані. Сьогодні всі реанімаційні місця зайняті", — заявив мер Вінниці.

За його словами, область уже 2 тижні на межі потрапляння в червону зону карантину. Місто забезпечує всім необхідним пацієнтів і лікарів, але навантаження за останній місяць зросло майже в три рази.

Нагадаємо: згідно зі статистикою коронавірусу в Україні за минулу добу (11 березня) у Вінницькій області було зафіксовано 940 випадків COVID-19. У НАН України кажуть, що весняна хвиля COVID-19 буде значно сильнішою за попередні.

Також повідомлялося, що в Івано-Франківську жінка з коронавірусом померла прямо в швидкій допомозі. Оскільки в лікарнях немає вільних місць.