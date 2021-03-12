В Чехии на заработках погибли двое украинцев со Львовщины

Предположительно, мужчины задохнулись в камере для хранения фруктов.

Двое мужчин из города Турка, на Львовщине (Самборский район) находились на заработках в Чехии. 9 марта их тела нашли на предприятии в холодильной камере для хранения фруктов.

Об этом сообщило турковское издание "Бойковщина".

По предварительной информации, украинцы задохнулись газом, которым наполняют холодильники, в которых аграрные компании сохраняют фрукты. Пока не сообщается, в каком городе и на каком предприятии работали погибшие.

"Они имели хорошие семьи, заботясь о благополучии которых, собственно, и ездили на заработки, как и тысячи и даже миллионы украинцев, которые не могут найти работу у себя на родине", – говорится в сообщении.

По данным издания ZAXID.NET, погибшими оказались 30-летний Юрий Рабка и 31-летний Михаил Шуптар.

Председатель Турковской городской общины рассказал, что эти молодые мужчины периодически ездили на заработки в Чехию. Последний раз находились там около двух месяцев. Оба были женаты, у них остались маленькие дети.

Проводятся юридические процедуры, чтобы доставить тела погибших домой. Обстоятельства случившегося расследует чешская полиция.

Напомним, в феврале в центре города Серакув в Великопольском воеводстве на западе Польши четверо граждан Грузии напали с ножами на троих граждан Украины. По информации полиции, причиной драки, возможно, стал конфликт на национальной почве.

В Польше фамилии украинцев все чаще звучат в сводках криминальной хроники.

Но конфликты разжигаются представителями обеих стран. Так, в июле в Польше подожгли хостел, где жили заробитчане из Украины.

Граждане Украины купили в Польше в 2019 году 3 200 квартир общей площадью 161 тыс. кв. м. Они пятый год подряд удерживают лидерство среди иностранцев по этому показателю.