У Чехії на заробітках загинули двоє українців зі Львівщини

Імовірно, чоловіки задихнулися в камері для зберігання фруктів.

Двоє чоловіків із міста Турка, на Львівщині (Самбірський район) перебували на заробітках в Чехії. 9 березня їх тіла знайшли на підприємстві в холодильній камері для зберігання фруктів.

Про це повідомило турківське видання "Бойківщина".

За попередньою інформацією, українці задихнулися газом, яким наповнюють холодильники, в яких аграрні компанії зберігають фрукти. Поки не повідомляється, в якому місті та на якому підприємстві працювали загиблі.

"Вони мали хороші сім'ї, піклуючись про благополуччя яких, власне, і їздили на заробітки, як і тисячі й навіть мільйони українців, які не можуть знайти роботу у себе на батьківщині", — йдеться в повідомленні.

За даними видання ZAXID.NET, загиблими виявилися 30-річний Юрій Рабка і 31-річний Михайло Шуптар.

Голова Турківської міської громади розповів, що ці молоді чоловіки періодично їздили на заробітки в Чехію. Востаннє перебували там майже два місяці. Обидва були одружені, у них залишилися маленькі діти.

Проводяться юридичні процедури, щоб доставити тіла загиблих додому. Обставини того, що сталося, розслідує чеська поліція.

Нагадаємо, у лютому в центрі міста Серакув у Великопольському воєводстві на заході Польщі четверо громадян Грузії напали з ножами на трьох громадян України. За інформацією поліції, причиною бійки, можливо, став конфлікт на національному ґрунті.

У Польщі прізвища українців все частіше звучать у зведеннях кримінальної хроніки.

Але конфлікти розпалюються представниками обох країн. Так, у липні в Польщі підпалили хостел, де жили заробітчани з України.

Громадяни України купили в Польщі в 2019 року 3 200 квартир загальною площею 161 тис. кв. м. Вони п'ятий рік поспіль утримують лідерство серед іноземців за цим показником.