В Виннице с 13 марта ужесточают карантин до "красной" зоны

В городских больницах, по словам главы города, сейчас заняты все реанимационные койки.

Власти Винницы приняли решение ввести в городе некоторые ограничения "красной" зоны карантина. Сейчас регион находится в "оранжевой" зоне. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Винницы.

"Из-за стремительного распространения заболеваемости COVID-19… в Виннице вводятся карантинные ограничения "красного" уровня о запрете проведения любых массовых мероприятий и работы спортивных учреждений и учреждений культуры", — сообщили в горсовете.

В городе будет запрещено проводить массовые культурные и развлекательные мероприятия, а также не разрешена работа спортивных залов.

Усиленный карантин начинает действовать с субботы, 13 марта.

Мэр Сергей Моргунов рассказал, что в Виннице втрое возросла нагрузка на систему здравоохранения. По состоянию на 12 марта заняты все реанимационные койки. Город дополнительно развернуло 40 COVID-коекза последние две недели, но этого мало.

По его словам, область уже 2 недели находится на грани попадания в красную зону карантина. Город обеспечивает всем необходимым пациентам и врачей, но нагрузка за последний месяц возросла практически втрое.

Напомним, за последние сутки в Украине зафиксировали 12 946 новых случаев заболевания COVID-19. За день наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Житомирской области — 1310 новых заболевших. Это новый антирекорд для региона, предыдущий был достигнут 3 марта (888 случаев), когда его перевели в "красную" карантинную зону. В лидерах также оказались Винницкая и Одесская области, а также город Киев.

Напомним, в Национальной академии наук заявляют, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать национальной катастрофой. Сейчас волна коронавируса характеризуется "супервосприимчивостью и суперраспространением", а также большим количеством тяжелых и летальных случаев коронавируса.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел пресс-конференцию, посвященную году работы своего правительства. На ней он заявил, что третья волна коронавируса, которая уже началась, может привести к введению очередного локдауна.