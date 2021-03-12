"Буковель" закрывают на карантин: полиция устанавливает новые блокпосты

Беспрепятственно передвигаться по Поляницкой территориальной громаде, где находится комплекс, смогут только местные жители и работающие там люди.

12 марта, во время заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Ивано-Франковской области, было принято решение закрыть на карантин туристический комплекс "Буковель" и ограничить въезд на территорию Поляницкой территориальной громады. Пресс-конференция по итогам заседания комиссии вечером в пятницу транслировалось в прямом эфире.

Беспрепятственно передвигаться там смогут лишь местные жители и работающие в громаде люди.

Согласно решению комиссии, въезд на территорию Поляницкой территориальной громады, где находится "Буковель", будет перекрыт для посторонних с 00.00 13 марта.

По словам главы Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука, туристы должны понимать, что если они едут в "Буковель", то они едут в "красную" зону карантина и зону повышенной опасности.

"Мы принимаем такое вынужденное решение, и вероятно оно не последнее. Поскольку "красная" зона, в которой мы находимся, развивается, и мы не видим тренда на ее уничтожение. Представители малого бизнеса часто спрашивают, почему есть такая несправедливость: большие компании работают, а малые не должны работать?", – отметил глава ОГА.

Бойчук подчеркнул, что сейчас в Поляницкой ТГ работают подразделения полиции

В свою очередь, главный санврач области Руслан Савчук заявил, что действовать следует неотложно, ведь "уровень загруженности койко-мест ныне составляет 82%".

"Призываю всех к пониманию тех ограничений, которые мы вводим", – отметил он.

По словам начальника регионального ГУ Нацполиции Владимира Голубоша, по состоянию на сегодня в комплексе "Буковель" уже составили 51 админпротокол, в частности на операторов подъемников, пунктов проката лыжного оборудования.

"Будут задействованы дополнительные блокпосты на территории Поляницкой ТГ", – отметил он.

По состоянию на сейчас блокпостов 14.

Ранее под стенами Ивано-Франковской ОГА, собрались прикарпатские предприниматели, которые требовали либо разрешения на работу в "красной" зоне карантина, либо запрета работы "Буковеля" и других предприятий и заведений с большим количеством людей.

Напомним, полиция нагрянула в "Буковель" и заблокировала работу подъемников.

Накануне предприниматели блокировали въезд на курорт "Буковель", требуя закрыть его на карантин, поскольку новая вспышка коронавирусной болезни в Ивано-Франковской области началась с упомянутого горнолыжного курорта. Это на форуме "Украина 30. Инфраструктура" подтвердил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По состоянию на 12 марта в Ивано-Франковской области выявлено 71 651 больных коронавирусом, из которых 695 – за последние сутки. Вирус унес 1 343 жизни.