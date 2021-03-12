"Буковель" закривають на карантин: поліція встановлює нові блокпости

Безперешкодно пересуватися Поляницькою територіальною громадою, де знаходиться комплекс, зможуть тільки місцеві жителі і люди, які там працюють.

12 березня, під час засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, прийняли рішення закрити на карантин туристичний комплекс "Буковель" і обмежити вʼїзд на територію Поляницької територіальної громади. Прес-конференція за підсумками засідання комісії ввечері в пʼятницю транслювалося у прямому ефірі.

Безперешкодно пересуватися там зможуть лише місцеві жителі і люди, які працюють в громаді.

Згідно з рішенням комісії, вʼїзд на територію Поляницької територіальної громади, де знаходиться "Буковель", буде перекритий для сторонніх з 00:00 13 березня.

За словами голови Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука, туристи повинні розуміти, що якщо вони їдуть в "Буковель", то вони їдуть в "червону" зону карантину і зону підвищеної небезпеки.

"Ми приймаємо таке вимушене рішення, і ймовірно воно не останнє. Оскільки "червона" зона, в якій ми знаходимося, розвивається, і ми не бачимо тренду на її знищення. Представники малого бізнесу часто запитують, чому є така несправедливість: великі компанії працюють, а малі не повинні працювати?", — зазначив голова ОДА.

Бойчук підкреслив, що зараз в Поляницькій ТГ працюють підрозділи поліції

Зі свого боку, головний санлікар області Руслан Савчук заявив, що діяти варто невідкладно, адже "рівень завантаженості ліжко-місць нині становить 82%".

"Закликаю всіх до розуміння тих обмежень, які ми вводимо", — зазначив він.

За словами начальника регіонального ГУ Нацполіції Володимира Голубоша, станом на сьогодні в комплексі "Буковель" вже склали 51 адмінпротоколів, зокрема на операторів підйомників, пунктів прокату лижного обладнання.

"Будуть залучені додаткові блокпости на території Поляницької ТГ", — зазначив він.

Станом на зараз блокпостів 14.

Раніше під стінами Івано-Франківської ОДА, зібралися прикарпатські підприємці, які вимагали або дозволу на роботу в "червоній" зоні карантину, або заборони роботи "Буковеля" та інших підприємств і закладів з великою кількістю людей.

Нагадаємо, поліція нагрянула в "Буковель" і заблокувала роботу підйомників.

Напередодні підприємці блокували вʼїзд на курорт "Буковель", вимагаючи закрити його на карантин, оскільки новий спалах коронавірусної хвороби в Івано-Франківській області почалася зі згаданого гірськолижного курорту. Це на форумі "Україна 30. Інфраструктура" підтвердив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Станом на 12 березня в Івано-Франківській області виявлено 71 651 хворих коронавірусом, з яких 695 — за останню добу. Вірус забрав 1 343 життя.