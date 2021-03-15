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Украина Третья волна коронавируса

Больницы загружены, кислородных мест почти нет: врач заявил о критической ситуации в Харькове

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Харьков, больница, пациент, палата, COVID-19
Пациент с COVID-19 в Харьковской областной больнице

Все больше молодых харьковчан попадают в больницы с тяжелыми формами COVID-19.

 В Харькове заканчиваются койки с кислородом, а реанимации полностью забиты пациентами. О критической ситуации и назревающей медицинской катастрофе в "Фейсбук" рассказал анестезиолог областной клинической инфекционной больницы Владимир Корсунов. 

"Больницы загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, реанимации полные по уши и больные неинвазивной вентиляции снова лежат, где есть хотя бы текущий кислород", — заявил профессор.

Он подчеркнул, что растет количество молодих пациентов с тяжелыми формами болезни. Так в реанимационном отделении ОКИБ находятся три человека возрастом от 31 до 39 лет, а в детской областной больнице два ребенка 11 и 17 лет лежат под искусственной вентиляцией легких.  

Владимир Корсунов напомнил, что харьковские власти еще летом обещали построить в областной больнице новую реанимацию и провести кислород во все остальные отделения, однако к марту ничего еще не готово. Врач уверяет, что новая волна COVID-19 будет гораздо тяжелее всех предыдущих, а людей вакцинируют бессистемно. 

"Вместо вакцинации наиболее уязвимых жителей, прививают всех без разбора, даже тех, кто имеет антитела. Поэтому вперед — к новой медицинской катастрофе", — отметил анестезиолог. 

Корсунов также рассказал, что 14 марта от осложнений коронавирусной инфекции скончался выдающийся Дмитрий Пеньков. На сайте ХОКИБ он указан врачом-инфекционистом и заведующим отделением №6 вирусных гепатитов. 

Владимир Корсунов, врач, Харьков
Пост Владимира Корсунова в Фейсбук о ситуации в Харькове

Ранее главный врач областной клинической больницы Юрий Яцына предупредил о возможном коллапсе медицинской системы в Закарпатье. По словам медика, половина из 120 пациентов должны находиться в реанимации, однако в медучреждении всего шесть коек и невозможно добавить новые. В начале прошлой недели в больнице осталось всего пять баллонов с кислородом. 

По состоянию на вечер воскресенья, 14 марта, по всей Украине были заняты 33 058 из 71 130 подготовленных койко-мест (46,48%), за сутки госпитализировали 2 499 человек с COVID-19 или подозрением на нее. Самая тяжелая ситуация в Ивано-Франковской (заполненность коек 80,94%), Закарпатской (79,76%); Винницкой (71,48%) областях, а также в Киеве (63,89%).