Больницы загружены, кислородных мест почти нет: врач заявил о критической ситуации в Харькове

Все больше молодых харьковчан попадают в больницы с тяжелыми формами COVID-19.

В Харькове заканчиваются койки с кислородом, а реанимации полностью забиты пациентами. О критической ситуации и назревающей медицинской катастрофе в "Фейсбук" рассказал анестезиолог областной клинической инфекционной больницы Владимир Корсунов.

"Больницы загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, реанимации полные по уши и больные неинвазивной вентиляции снова лежат, где есть хотя бы текущий кислород", — заявил профессор.

Он подчеркнул, что растет количество молодих пациентов с тяжелыми формами болезни. Так в реанимационном отделении ОКИБ находятся три человека возрастом от 31 до 39 лет, а в детской областной больнице два ребенка 11 и 17 лет лежат под искусственной вентиляцией легких.

Владимир Корсунов напомнил, что харьковские власти еще летом обещали построить в областной больнице новую реанимацию и провести кислород во все остальные отделения, однако к марту ничего еще не готово. Врач уверяет, что новая волна COVID-19 будет гораздо тяжелее всех предыдущих, а людей вакцинируют бессистемно.

"Вместо вакцинации наиболее уязвимых жителей, прививают всех без разбора, даже тех, кто имеет антитела. Поэтому вперед — к новой медицинской катастрофе", — отметил анестезиолог.

Корсунов также рассказал, что 14 марта от осложнений коронавирусной инфекции скончался выдающийся Дмитрий Пеньков. На сайте ХОКИБ он указан врачом-инфекционистом и заведующим отделением №6 вирусных гепатитов.

[ + – ] Пост Владимира Корсунова в Фейсбук о ситуации в Харькове

Ранее главный врач областной клинической больницы Юрий Яцына предупредил о возможном коллапсе медицинской системы в Закарпатье. По словам медика, половина из 120 пациентов должны находиться в реанимации, однако в медучреждении всего шесть коек и невозможно добавить новые. В начале прошлой недели в больнице осталось всего пять баллонов с кислородом.

По состоянию на вечер воскресенья, 14 марта, по всей Украине были заняты 33 058 из 71 130 подготовленных койко-мест (46,48%), за сутки госпитализировали 2 499 человек с COVID-19 или подозрением на нее. Самая тяжелая ситуация в Ивано-Франковской (заполненность коек 80,94%), Закарпатской (79,76%); Винницкой (71,48%) областях, а также в Киеве (63,89%).