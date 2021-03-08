Третья волна COVID: на Закарпатье прогнозируют медицинский коллапс в конце недели

По словам главврача областной клинической инфекционной больницы, все палаты интенсивной терапии в больнице уже заполнены.

Главный врач областной клинической больницы им. А. Новака Юрий Яцына сообщил, что ситуация с COVID-19 на Закарпатье тяжелая, что в конце недели регион может столкнуться с коллапсом медицинской системы. Об этом он сообщил на брифинге.

По его словам, в больнице 120 больных, которым нужна кислородная терапия. Половина из них должна быть в реанимации.

"А в самой реанимации у нас всего 6 коек и расширить ее невозможно. Ежедневно в нашем заведении используют 25-30 кислородных баллонов, утром у нас оставалось всего 5. Этого хватит до 16:00 не более. И что скажете мне с этим делать? Как спасать жизни?… Просто наденьте маску, соблюдайте дистанцию ​​- это не так трудно! Помогите нам, потому что в конце недели у нас будет иметь коллапс", — сказал Яцына.

По словам главврача областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляка, в регионе ежедневно умирают по 12 человек.

Он говорит, что заболеваемость среди детей увеличилась на 5%. Кроме того, много больных в возрасте 35-45 лет, смертность фиксируется уже в этой возрастной группе. Все палаты интенсивной терапии в областной клинической больнице заполнены.

"Такая ситуация должна побуждать закарпатцев серьезно задуматься и быть сознательными в соблюдении всех карантинных ограничений", — говорит Поляк.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже заявил о начале третьей волны коронавируса в Украине, из-за чего возможен новый локдаун. Как сообщалось ранее, в Украине подтвердили два первых случая "британского" штамма коронавируса.

Так называемую "британскую" мутацию вируса обнаружили сразу у двух пациентов из Ивано-Франковска. Сейчас они находятся под наблюдением медиков. Врачи уверяют, что вакцина против COVID-19 может защитить украинцев от этой разновидности, но о других штаммах такого нельзя сказать наверняка.

Шмыгаль подтвердил, что в некоторых ситуациях врачи вынуждены выписывать на дом пациентов с кислородной недостаточностью. Глава правительства отметил, что происходит это лишь в тех случаях, когда необходимо освободить места для тяжелых пациентов.