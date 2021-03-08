Третя хвиля COVID: на Закарпатті прогнозують медичний колапс в кінці тижня

За словами головлікаря обласної клінічної інфекційної лікарні, все палати інтенсивної терапії в лікарні вже заповнені.

Головний лікар обласної клінічної лікарні ім. А. Новака Юрій Яцина повідомив, що ситуація з COVID-19 на Закарпатті важка, що в кінці тижня регіон може зіткнутися з колапсом медичної системи. Про це він повідомив на брифінгу.

За його словами, в лікарні 120 хворих, яким потрібна киснева терапія. Половина з них повинна бути в реанімації.

"А в самій реанімації у нас всього 6 ліжок і розширити її неможливо. Щодня в нашому закладі використовують 25-30 кисневих балонів, вранці у нас залишалося всього 5. Цього вистачить до 16:00 не більше. І що скажете мені з цим робити? як рятувати життя? ... Просто надіньте маску, дотримуйтеся дистанції — це не так важко! Допоможіть нам, тому що в кінці тижня у нас буде колапс", — сказав Яцина.

За словами головлікаря обласної клінічної інфекційної лікарні Михайла Поляка, в регіоні щодня вмирають по 12 людей.

За його словами, зхворюваність серед дітей збільшилася на 5%. Крім того, багато хворих у віці 35-45 років, смертність фіксується вже в цій віковій групі. Всі палати інтенсивної терапії в обласній клінічній лікарні заповнені.

"Така ситуація повинна спонукати закарпатців серйозно задуматися і бути свідомими в дотриманні всіх карантинних обмежень", — говорить Поляк.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вже заявив про початок третьої хвилі коронавируса в Україні, через що можливий новий локдаун. Як повідомлялося раніше, в Україні підтвердили два перші випадки "британського" штаму коронавируса.

Так звану "британську" мутацію вірусу виявили відразу у двох пацієнтів з Івано-Франківська. Зараз вони перебувають під наглядом медиків. Лікарі запевняють, що вакцина проти COVID-19 може захистити українців від цього різновиду, але про інших штамах такого не можна сказати напевно.

Шмигаль підтвердив, що в деяких ситуаціях лікарі змушені виписувати додому пацієнтів з кисневою недостатністю. Глава уряду зазначив, що відбувається це лише в тих випадках, коли необхідно звільнити місця для важких пацієнтів.