Лікарні завантажені, кисневих місць майже немає: лікар заявив про критичну ситуацію в Харкові

Все більше молодих харків'ян потрапляють до лікарень з тяжкими формами COVID-19.

У Харкові закінчуються ліжка з киснем, а реанімації повністю забиті пацієнтами. Про критичну ситуацію і назрівання медичної катастрофи у "Фейсбук" розповів анестезіолог обласної клінічної інфекційної лікарні Володимир Корсунов.

"Лікарні завантажені повністю, кисневих місць майже не залишилося, реанімації повні по вуха і хворі неінвазивної вентиляції знову лежать, де є хоча б поточний кисень", — заявив професор.

Він підкреслив, що зростає кількість молодих пацієнтів із важкими формами хвороби. Так у реанімаційному відділенні ОКІБ знаходяться три людини віком від 31 до 39 років, а в дитячій обласній лікарні двоє дітей 11 і 17 років лежать під штучною вентиляцією легенів.

Володимир Корсунов нагадав, що харківська влада ще влітку обіцяла побудувати в обласній лікарні нову реанімацію і провести кисень в усі інші відділення, проте до березня нічого ще не готове. Лікар запевняє, що нова хвиля COVID-19 буде набагато важчою за всі попередні, а людей вакцинують безсистемно.

"Замість вакцинації найбільш вразливих мешканців, прищеплюють всіх без розбору, навіть тих, хто має антитіла. Тому вперед — до нової медичної катастрофи", — зазначив анестезіолог.

Корсунов також розповів, що 14 березня від ускладнень коронавірусної інфекції помер видатний Дмитро Пеньков. На сайті ХОКІБ він вказаний лікарем-інфекціоністом і завідувачем відділенням №6 вірусних гепатитів.

[ + – ] Допис Володимира Корсунова у Фейсбук про ситуацію в Харкові

Раніше головний лікар обласної клінічної лікарні Юрій Яцина попередив про можливий колапс медичної системи в Закарпатті. За словами медика, половина зі 120 пацієнтів повинні перебувати в реанімації, проте в медустанові всього шість ліжок і неможливо додати нові. На початку минулого тижня в лікарні залишилося всього п'ять балонів із киснем.

Станом на вечір неділі, 14 березня, по всій Україні були зайняті 33 058 із 71 130 підготовлених ліжко-місць (46,48%), за добу госпіталізували 2 499 осіб із COVID-19 або підозрою на нього. Найважча ситуація в Івано-Франківській (заповненість ліжок 80,94%), Закарпатській (79,76%); Вінницькій (71,48%) областях, а також у Києві (63,89%).