Третья волна COVID: 14 марта госпитализировали 2 499 человек, ситуация в Киеве ухудшается

На графике заполняемости койко-мест Киев уходит "вертикально вверх".

По состоянию на вечер воскресенья, 14 марта, в Украине пациентами с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом заняты 33 058 койко-мест из 71 130 (или 46,48% от общего их числа), что на 1 218 больше, чем сутками ранее (вчера их было 31 840). Такие данные приводит сайт Министерства здравоохранения.

Так, за сегодняшний день госпитализировали 2 499 человек, что на 1760 меньше, чем накануне (вчера таких было 4 259). Выписали из больниц 1 178 пациентов, что на 3 040 меньше, чем вчера (накануне их было 4 218).

Сложнее всего ситуация с койко-местами обстоит в следующих регионах:

Ивано-Франковская область – 80,94%;

Закарпатская область — 79,76%;

Винницкая область — 71,48%;

Киев — 63,89%;

Николаевская область — 59,56%.

Примечательно, что в столице Украины накануне были заняты 60,7% коек. Таким образом, за сутки в Киеве оказалось заполнено на 3,19 процентных пункта коек больше.

Блогер Евгений Истребин, анализирующий данные Минздрава, на своей странице в Facebook отметил, что еще две украинские области – Львовская и Николаевская – превысили осенний максимум заполнения койко-мест. При этом активнее всего, если брать заполняемость на миллион населения, койки занимали в Николаевской области, Киеве, а также в Житомирской и Хмельницкой областях.

[ + – ] Заполнение койко-мест за сутки, Украина Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Заполнение койко-мест за сутки по регионам, Украина Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Общее количество заполненных койко-мест, Украина Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Динамика заполнения койко-мест, Украина Фото: Евгений Истребин / Facebook

Истребин обратил внимание на то, что на графике Киев уходит "вертикально вверх". По его словам, в клиниках "Оберег" и "Добробут" места для пациентов с коронавирусом уже отсутствуют в принципе, а в Александровской клинической больнице заполненность коек составляет 90%, а в реанимации мест уже нет.

[ + – ] Суточное число госпитализаций в Киеве Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Общее число занятых койко-мест в Киеве Фото: Евгений Истребин / Facebook

[ + – ] Евгений Истребин о текущей ситуации с коронавирусом

Напомним, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали 9012 новых случаев коронавируса. Это на 4 264 случаев меньше, чем днем ранее.

В Национальной академии наук заявили, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать "национальной катастрофой". Ученые говорят, что весенняя волна выше и стремительней, чем осенняя.

Тем временем в Украине продолжается вакцинация населения против коронавируса, которая продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы вакцинации сохранятся, почти 40% доз вакцины от коронавируса CoviShield могут так и не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.