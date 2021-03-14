Третя хвиля COVID: 14 березня госпіталізували 2 499 осіб, ситуація в Києві погіршується

На графіку заповнюваності койко-місць Київ йде "вертикально вгору".

Станом на вечір неділі, 14 березня, в Україні пацієнтами з підозрою на коронавірус або з підтвердженим діагнозом зайняті 33 058 койко-місць з 71 130 (або 46,48% від загальної їх кількості), що на 1 218 більше, ніж добою раніше (вчора їх було 31 840). Такі дані наводить сайт Міністерства охорони здоровʼя.

Так, за сьогоднішній день госпіталізували 2 499 осіб, що на 1760 менше, ніж напередодні (вчора таких було 4 259). Виписали з лікарень 1 178 пацієнтів, що на 3 040 менше, ніж учора (напередодні їх було 4 218).

Найскладніше ситуація з ліжко-місцями йде в наступних регіонах:

Івано-Франківська область — 80,94%;

Закарпатська область — 79,76%;

Вінницька область — 71,48%;

Київ — 63,89%;

Миколаївська область — 59,56%.

Зазначимо, що в столиці України напередодні були зайняті 60,7% ліжок. Таким чином, за добу в Києві виявилося заповненими на 3,19 процентних пункту ліжок більше.

Блогер Євген Істребін, що аналізує дані МОЗ, на своїй сторінці в Facebook зазначив, що ще дві українські області — Львівська та Миколаївська — перевищили осінній максимум заповнення койко-місць. При цьому найактивніше, якщо брати заповнюваність на мільйон населення, ліжка займали в Миколаївській області, Києві, а також у Житомирській і Хмельницькій областях.

[ + – ] Заповнення койко-місць за добу, Україна Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Заповнення койко-місць за добу по регіонах, Україна Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Загальна кількість заповнених койко-місць, Україна Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Динаміка заповнення койко-місць, Україна Фото: Евгений Истребин / Facebook

Істребін звернув увагу на те, що на графіку Київ йде "вертикально вгору". За його словами, в клініках "Оберіг" та "Добробут" місця для пацієнтів з коронавірусом вже відсутні в принципі, а в Олександрівській клінічній лікарні заповненість ліжок становить 90%, а в реанімації місць вже немає.

[ + – ] Добове число госпіталізацій в Києві Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Загальна кількість зайнятих койко-місць в Києві Фото: Евгений Истребин / Facebook

[ + – ] Євген Істребін про поточну ситуацію з коронавірусом

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні зафіксували 9012 нових випадків коронавируса. Це на 4 264 випадки менше, ніж днем раніше.

У Національній академії наук заявили, що весняна хвиля коронавіруса в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати "національною катастрофою". Вчені говорять, що весняна хвиля вища і стрімкіша, ніж осіння.

Тим часом в Україні триває вакцинація населення проти коронавіруса, яка просувається в три рази повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоровʼя. Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавируса CoviShield можуть так і не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила у Індії, мають бути використані до 23 червня цього року.