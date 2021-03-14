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Третя хвиля COVID: 14 березня госпіталізували 2 499 осіб, ситуація в Києві погіршується

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коронавірус, Україна, госпіталізації, койко-місця, пандемія, кількість ліжок
Фото: скриншот/YouTube | Ситуація з ліжками в столиці погіршується

На графіку заповнюваності койко-місць Київ йде "вертикально вгору".

Станом на вечір неділі, 14 березня, в Україні пацієнтами з підозрою на коронавірус або з підтвердженим діагнозом зайняті 33 058 койко-місць з 71 130 (або 46,48% від загальної їх кількості), що на 1 218 більше, ніж добою раніше (вчора їх було 31 840). Такі дані наводить сайт Міністерства охорони здоровʼя.

Так, за сьогоднішній день госпіталізували 2 499 осіб, що на 1760 менше, ніж напередодні (вчора таких було 4 259). Виписали з лікарень 1 178 пацієнтів, що на 3 040 менше, ніж учора (напередодні їх було 4 218).

Найскладніше ситуація з ліжко-місцями йде в наступних регіонах:

  • Івано-Франківська область — 80,94%;
  • Закарпатська область — 79,76%;
  • Вінницька область — 71,48%;
  • Київ — 63,89%;
  • Миколаївська область — 59,56%.

Зазначимо, що в столиці України напередодні були зайняті 60,7% ліжок. Таким чином, за добу в Києві виявилося заповненими на 3,19 процентних пункту ліжок більше.

Блогер Євген Істребін, що аналізує дані МОЗ, на своїй сторінці в Facebook зазначив, що ще дві українські області — Львівська та Миколаївська — перевищили осінній максимум заповнення койко-місць. При цьому найактивніше, якщо брати заповнюваність на мільйон населення, ліжка займали в Миколаївській області, Києві, а також у Житомирській і Хмельницькій областях.

Заповнення койко-місць за добу, Україна
Заповнення койко-місць за добу, Україна
Фото: Евгений Истребин / Facebook
Заповнення койко-місць за добу по регіонах, Україна
Заповнення койко-місць за добу по регіонах, Україна
Фото: Евгений Истребин / Facebook
Загальна кількість заповнених койко-місць, Україна
Загальна кількість заповнених койко-місць, Україна
Фото: Евгений Истребин / Facebook
Динаміка заповнення койко-місць, Україна
Динаміка заповнення койко-місць, Україна
Фото: Евгений Истребин / Facebook
Заповнення койко-місць за добу, Україна
Заповнення койко-місць за добу по регіонах, Україна
Загальна кількість заповнених койко-місць, Україна
Динаміка заповнення койко-місць, Україна

Істребін звернув увагу на те, що на графіку Київ йде "вертикально вгору". За його словами, в клініках "Оберіг" та "Добробут" місця для пацієнтів з коронавірусом вже відсутні в принципі, а в Олександрівській клінічній лікарні заповненість ліжок становить 90%, а в реанімації місць вже немає.

Добове число госпіталізацій в Києві
Добове число госпіталізацій в Києві
Фото: Евгений Истребин / Facebook
Загальна кількість зайнятих койко-місць в Києві
Загальна кількість зайнятих койко-місць в Києві
Фото: Евгений Истребин / Facebook
Добове число госпіталізацій в Києві
Загальна кількість зайнятих койко-місць в Києві
Євген Істребін про поточну ситуацію з коронавірусом

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні зафіксували 9012 нових випадків коронавируса. Це на 4 264 випадки менше, ніж днем раніше.

У Національній академії наук заявили, що весняна хвиля коронавіруса в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати "національною катастрофою". Вчені говорять, що весняна хвиля вища і стрімкіша, ніж осіння.

Тим часом в Україні триває вакцинація населення проти коронавіруса, яка просувається в три рази повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоровʼя. Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавируса CoviShield можуть так і не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила у Індії, мають бути використані до 23 червня цього року.