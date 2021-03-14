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Статистика коронавируса на 14 марта: более 9 тыс. новых случаев за сутки

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коронавирус, Украина
Фото: iz.ru

Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано в Житомирской, Днепропетровской и Винницкой областях.

По состоянию на воскресенье, 14 марта, в Украине зафиксировано 9012 новых случаев коронавируса. Это на 4 264 случаев меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Среди заболевших – 491 ребенок и 193 медработника.

За последние сутки в Украине:

  • госпитализированы – 4216 человек;
  • летальных случаев – 145;
  • выздоровели – 2743 человек.

В больницах было проведено 60 522 тестов на коронавирус за сутки, из которых ПЦР-тестов – 31 598, методом ИФА – 6 132, а также 22 792 экспресс-тестов.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 1 460 756 человек;
  • выздоровели – 1 222 516 человек;
  • летальных случаев – 28 303;
  • проведено ПЦР-тестов – 7 360 066.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.

Количество заразившихся в регионах за сутки:

  • г. Киев – 439 случаев;
  • Винницкая область – 634 случая;
  • Волынская область – 150 случаев;
  • Днепропетровская область – 660 случаев;
  • Донецкая область – 346 случаев;
  • Житомирская область – 923 случая;
  • Закарпатская – 311 случаев;
  • Запорожская область – 114 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 461 случай;
  • Киевская область – 552 случая;
  • Кировоградская область – 56 случаев;
  • Луганская область – 27 случаев;
  • Львовская область – 590 случаев;
  • Николаевская область – 344 случая;
  • Одесская область – 485 случаев;
  • Полтавская область – 105 случаев;
  • Ровенская область – 155 случаев;
  • Сумская область – 309 случаев;
  • Тернопольская область – 365 случаев;
  • Харьковская область – 569 случаев;
  • Херсонская область – 71 случай;
  • Хмельницкая область – 533 случая;
  • Черкасская область – 142 случая;
  • Черновицкая область – 477 случаев;
  • Черниговская область – 194 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Отметим, что по состоянию на вечер субботу, 13 марта, в Украине с подозрением на COVID-19 или подтвержденным диагнозом заняты 31 840 из 71 090 койко-мест (44,79%), что на 110 меньше, чем сутками ранее – 31 950.

В Национальной академии наук заявили, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать "национальной катастрофой". Ученые говорят, что весенняя волна выше и стремительней, чем осенняя.

Тем временем в Украине продолжается вакцинация населения против коронавируса, которая продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы вакцинации сохранятся, почти 40% доз вакцины от коронавируса CoviShield могут так и не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.