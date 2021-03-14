Статистика коронавируса на 14 марта: более 9 тыс. новых случаев за сутки

Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано в Житомирской, Днепропетровской и Винницкой областях.

По состоянию на воскресенье, 14 марта, в Украине зафиксировано 9012 новых случаев коронавируса. Это на 4 264 случаев меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Среди заболевших – 491 ребенок и 193 медработника.

За последние сутки в Украине:

госпитализированы – 4216 человек;

летальных случаев – 145;

выздоровели – 2743 человек.

В больницах было проведено 60 522 тестов на коронавирус за сутки, из которых ПЦР-тестов – 31 598, методом ИФА – 6 132, а также 22 792 экспресс-тестов.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 1 460 756 человек;

выздоровели – 1 222 516 человек;

летальных случаев – 28 303;

проведено ПЦР-тестов – 7 360 066.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.

Количество заразившихся в регионах за сутки:

г. Киев – 439 случаев;

Винницкая область – 634 случая;

Волынская область – 150 случаев;

Днепропетровская область – 660 случаев;

Донецкая область – 346 случаев;

Житомирская область – 923 случая;

Закарпатская – 311 случаев;

Запорожская область – 114 случаев;

Ивано-Франковская область – 461 случай;

Киевская область – 552 случая;

Кировоградская область – 56 случаев;

Луганская область – 27 случаев;

Львовская область – 590 случаев;

Николаевская область – 344 случая;

Одесская область – 485 случаев;

Полтавская область – 105 случаев;

Ровенская область – 155 случаев;

Сумская область – 309 случаев;

Тернопольская область – 365 случаев;

Харьковская область – 569 случаев;

Херсонская область – 71 случай;

Хмельницкая область – 533 случая;

Черкасская область – 142 случая;

Черновицкая область – 477 случаев;

Черниговская область – 194 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Отметим, что по состоянию на вечер субботу, 13 марта, в Украине с подозрением на COVID-19 или подтвержденным диагнозом заняты 31 840 из 71 090 койко-мест (44,79%), что на 110 меньше, чем сутками ранее – 31 950.

В Национальной академии наук заявили, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать "национальной катастрофой". Ученые говорят, что весенняя волна выше и стремительней, чем осенняя.

Тем временем в Украине продолжается вакцинация населения против коронавируса, которая продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы вакцинации сохранятся, почти 40% доз вакцины от коронавируса CoviShield могут так и не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.