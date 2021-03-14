Статистика коронавірусу на 14 березня: понад 9 тис. нових випадків за добу

Найбільше число нових випадків зараження зафіксовано в Житомирській, Дніпропетровській та Вінницькій областях.

Станом на неділю, 14 березня, в Україні зафіксовано 9012 нових випадків коронавірусу. Це на 4 264 випадків менше, ніж днем раніше. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Серед захворілих — 491 дитина і 193 медпрацівника.

За останню добу в Україні:

госпіталізовані — 4216 осіб;

летальних випадків — 145;

одужали — 2743 чоловік.

У лікарнях було проведено 60 522 тестів на коронавірус за добу, з яких ПЛР-тестів — 31 598, методом ІФА — 6 132, а також 22 792 експрес-тестів.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли посилання — 1 460 756 осіб;

одужали — 1 222 516 осіб;

летальних випадків — 28 303;

проведено ПЛР-тестів — 7 360 066.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Житомирській (923), Дніпропетровській (660), Вінницькій (634), Львівській (590) та Харківській (569) областях.

Кількість тих, що заразилися в регіонах за добу:

м Київ — 439 випадків;

Вінницька область — 634 випадки;

Волинська область — 150 випадків;

Дніпропетровська область — 660 випадків;

Донецька область — 346 випадків;

Житомирська область — 923 випадки;

Закарпатська — 311 випадків;

Запорізька область — 114 випадків;

Івано-Франківська область — 461 випадок;

Київська область — 552 випадки;

Кіровоградська область — 56 випадків;

Луганська область — 27 випадків;

Львівська область — 590 випадків;

Миколаївська область — 344 випадки;

Одеська область — 485 випадків;

Полтавська область — 105 випадків;

Рівненська область — 155 випадків;

Сумська область — 309 випадків;

Тернопільська область — 365 випадків;

Харківська область — 569 випадків;

Херсонська область — 71 випадок;

Хмельницька область — 533 випадки;

Черкаська область — 142 випадки;

Чернівецька область — 477 випадків;

Чернігівська область — 194 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Відзначимо, що станом на вечір суботи, 13 березня, в Україні з підозрою на COVID-19 або підтвердженим діагнозом зайняті 31 840 з 71 090 койко-місць (44,79%), що на 110 менше, ніж добою раніше — 31 950 .

У Національній академії наук заявили, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильніше, ніж осіння і може стати "національною катастрофою". Вчені говорять, що весняна хвиля вище і стрімкіше, ніж осіння.

Тим часом в Україні триває вакцинація населення проти коронавірусу, яка просувається в три рази повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавірусу CoviShield можуть так і не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила у Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.