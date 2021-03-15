За выходные в Киеве не провели ни одной вакцинации от коронавируса

В пятницу, 12 марта в столице сделали 340 прививок, с тех пор общее число вакцинированных остается 1320 человек.

В Украине 2018 человек были привиты против COVID-19 за сутки 14 марта. С начала кампании привиты 53 155 человек, все они получили первую дозу вакцины. Такие данные приводит Минздрав.

В воскресенье, 14 марта, было сделано на 1578 прививок меньше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию проводили 58 мобильных бригад. Больше всего прививок было сделано в Донецкой области – 260 прививок, а за весь период прививочной кампании – также в Донецкой области – 5 044.

Для сравнения: в пятницу, 12 марта было сделано на 445 прививок больше, чем сутками ранее. Работала 161 мобильная бригада, больше всего прививок сделали в Киевской области – 690.

12 марта в Киеве сделали 340 прививок, а в субботу и воскресенье, согласно данным Минздрава, прививки вообще не делались.

В столице обнаружили за 14 марта 313 новых больных коронавирусом, 20 человек умерли. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко. Всего за период пандемии в городе 2917 летальных случаев, а подтвержденных случаев заболевания – 146 711.

Распределение вакцинаций по регионам за минувшие сутки выглядит так:

Напомним, в Украине пожилых и маломобильных людей будут вакцинировать от коронавируса на дому. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, в стране нет никаких ограничений по возрасту для вакцинации, поэтому после медиков прививать начнут пенсионеров. Последние составляют одну из основных групп риска при COVID-19.

Кампания вакцинации в Украине продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы сохранятся, почти 40% доз вакцины CoviShield могут не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.