За вихідні в Києві не зробили жодної вакцинації від коронавірусу

У п'ятницю, 12 березня в столиці зробили 340 щеплень, з тих пір загальна кількість вакцинованих залишається 1 320 осіб.

В Україні 2018 осіб були прищеплені проти COVID-19 за добу 14 березня. З початку кампанії прищеплені 53 155 осіб, усі вони отримали першу дозу вакцини. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.

У неділю, 14 березня, було зроблено на 1 578 щеплень менше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали 58 мобільних бригад. Найбільше щеплень було зроблено в Донецькій області — 260 щеплень, а за весь період прищеплювальної кампанії — також у Донецькій області — 5 044.

Для порівняння: у п'ятницю, 12 березня було зроблено на 445 щеплень більше, ніж добою раніше. Працювала 161 мобільна бригада, найбільше щеплень зробили в Київській області — 690.

12 березня в Києві зробили 340 щеплень, а в суботу та неділю, згідно з даними МОЗ, щеплення взагалі не робилися.

У столиці зафіксували за 14 березня 313 нових хворих коронавірусом, 20 осіб померли. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Всього за період пандемії в місті 2 917 летальних випадків, а підтверджених випадків захворювання — 146 711.

Розподіл вакцинацій за регіонами за минулу добу виглядає так:

Нагадаємо, в Україні літніх і маломобільних людей вакцинуватимуть від коронавірусу вдома. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, у країні немає жодних обмежень за віком для вакцинації, тому після медиків прищеплювати почнуть пенсіонерів. Останні складають одну з основних груп ризику захворювання COVID-19.

Кампанія вакцинації в Україні просувається втричі повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи збережуться, майже 40% доз вакцини CoviShield можуть не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила в Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.