Подбросил в сарай: полицейские объяснили, почему долго искали тело 7-летней девочки

Тело убитой Маши Борисовой искали четверо суток.

Поиски тела семилетней Марии Борисовой, которая была убита в Херсонской области, продолжались четверо суток, потому что подозреваемый мог скрывать его в одной из хозяйственных построек неподалеку от места, где ее нашли. Об этом сообщил глава полиции области Александр Прокудин, передает "Сегодня".

"Подозреваемый мог спрятать труп так, что поверхностный осмотр места не дал возможности заметить тело убитой девочки. Мы предполагаем, что мужчина рассчитывал на то, что местность уже прочесывали несколько раз и повторно проходить не будут. Поэтому ночью подбросил в сарай мешок с телом убитой девочки. Но уже утром местные жители и полицейские обнаружили тело", – рассказал полицейский.

Прокудин отметил, что задержанный мужчина, как и большинство жителей деревни, разрешил осмотреть свое место жительства.

"Во время первичного осмотра следов пребывания девочки обнаружено не было, поскольку изначально искали именно ребенка, а в дальнейшем уже следы преступления. Кроме того, он исправно являлся на вызовы полиции для дачи показаний. Провести обыск жилья мы уже смогли только по санкции суда, тогда же и изъяли предметы и вещи, которые на данный момент находятся на экспертизах", – добавил Прокудин.

Как сообщалось ранее, разыскиваемую на Херсонщине 7-летнюю девочку нашли мертвой. Тело ребенка обнаружили в плотно завязанном мешке в сарае, который ранее полиция уже проверяла. Правоохранители рассматривали несколько версий исчезновения ребенка, начиная от побега из дома и заканчивая похищением с остановки, поскольку собака там теряла след. Не исключали они версию и того, что по отношению к ней могли совершить преступление в селе. Позже полицейские назвали предварительную причину смерти – механическая асфиксия, то есть удушение.

Фокус собрал все, что известно об убийстве 7-летней Маши Борисовой.