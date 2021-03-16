Підкинув у сарай: поліцейські пояснили, чому довго шукали тіло 7-річної дівчинки

Тіло вбитої Маші Борисової шукали чотири доби.

Пошуки тіла семирічної Марії Борисової, яка була вбита в Херсонській області, тривали чотири доби, тому що підозрюваний міг приховувати його в одній з господарських будівель неподалік від місця, де її знайшли. Про це повідомив голова поліції області Олександр Прокудін, передає "Сегодня".

"Підозрюваний міг заховати труп так, що поверхневий огляд місця не дав можливості помітити тіло вбитої дівчинки. Ми припускаємо, що чоловік розраховував на те, що місцевість уже прочісували кілька разів і повторно проходити не будуть. Тому вночі підкинув у сарай мішок з тілом убитої дівчинки. Але вже вранці місцеві жителі і поліцейські виявили тіло", — розповів поліцейський.

Прокудін зазначив, що затриманий чоловік, як і більшість жителів села, дозволив оглянути своє місце проживання.

"Під час первинного огляду слідів перебування дівчинки виявлено не було, оскільки спочатку шукали саме дитину, а в подальшому вже сліди злочину. Крім того, він справно з'являвся на виклики поліції для дачі показань. Провести обшук житла ми вже змогли тільки за санкцією суду, тоді ж і вилучили предмети і речі, які наразі на експертизах", — додав Прокудін.

Як повідомлялося раніше, зниклу на Херсонщині 7-річну дівчинку знайшли мертвою. Тіло дитини знайшли в щільно зав'язаному мішку в сараї, який раніше поліція вже перевіряла. Правоохоронці розглядали кілька версій зникнення дитини, починаючи від втечі з дому і закінчуючи викраденням із зупинки, оскільки собака там втрачав слід. Не виключали вони версію і того, що по відношенню до неї могли вчинити злочин у селі. Пізніше поліцейські назвали попередню причину смерті — механічна асфіксія, тобто удушення.

Фокус зібрав усе, що відомо про вбивство 7-річної Маші Борисової.