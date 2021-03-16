Львовский бронетанковый завод передал в ВСУ партию танков Т-64 и Т-72 (фото)

Бронетехника получила обновленные системы управления огня, приборы ночного и дневного видения, а также ряд других улучшений.

В Вооруженные силы Украины передана партия модернизированных танков Т-64 и Т-72. Их улучшение производилось силами Львовским бронетанковым заводом. Об этом сообщает "Укроборонпром".

Модификации, до которых улучшали танки, не сообщаются. Но представители завода отмечают, что заказ выполнен раньше сроков и в условиях ограниченного финансирования. А часть танков уже передана в боевые бригады ВСУ.

"Танки прошли капитальный ремонт и глубокую модернизацию. Мы учли все пожелания заказчика. Технику передали в полной боевой готовности. … Львовский бронетанковый завод продолжает выполнять заказы, повышая боеспособность Вооруженных сил Украины", — заявил гендиректор бронетанкового завода Виктор Андрощук.

Фото: Укроборонпром

Танки получили:

Современные системы связи и управления огнем;

Приборы дневного и ночного видения;

Камеры заднего вида;

Системы установки дымовых гранат;

Динамической защитой от кумулятивных снарядов;

По словам Гусева, танки уже поступают в боевые подразделения.

Напомним, вчера (15 марта) Харьковский бронетанковый завод передал в ВСУ партию из 9 отремонтированных и модернизированных танков Т-64. Ранее в Военно-морские силы передали первый образец ракетного комплекса "Нептун".

24 февраля Киевский бронетанковый передал ВСУ партию модернизированных танков Т-72.