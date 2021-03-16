Львівський бронетанковий завод передав у ЗСУ партію танків Т-64 і Т-72 (фото)

Бронетехніка отримала оновлені системи управління вогню, прилади нічного і денного бачення, а також низку інших покращень.

Збройним силам України передали партію модернізованих танків Т-64 і Т-72. Їх покращення вироблялося силами Львівського бронетанкового заводу. Про це повідомляє "Укроборонпром".

Модифікації, до яких покращували танки, не повідомляються. Але представники заводу зазначають, що замовлення виконане раніше термінів і в умовах обмеженого фінансування. А частина танків вже передана в бойові бригади ЗСУ.

"Танки пройшли капітальний ремонт і глибоку модернізацію. Ми врахували всі побажання замовника. Техніку передали в повній бойовій готовності. ...Львівський бронетанковий завод продовжує виконувати замовлення, підвищуючи боєздатність Збройних сил України", — заявив гендиректор бронетанкового заводу Віктор Андрощук.

Фото: Укроборонпром

Танки отримали:

сучасні системи зв'язку й управління вогнем;

прилади денного і нічного бачення;

камери заднього виду;

системи установки димових гранат;

динамічний захист від кумулятивних снарядів;

За словами Гусєва, танки вже надходять в бойові підрозділи.

Нагадаємо, вчора (15 березня) Харківський бронетанковий завод передав у ЗСУ партію з 9 відремонтованих і модернізованих танків Т-64. Раніше Військово-морським силам передали перший зразок ракетного комплексу "Нептун".

24 лютого Київський бронетанковий передав ЗСУ партію модернізованих танків Т-72.