Побочные реакции зафиксировали у 0,5% вакцинированных, - Степанов

Только два случая побочных эффектов после прививки требовали наблюдения врачей.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какие побочные эффекты зафиксированы на прививки от COVID-19 были зафиксированы в Украине. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

По его словам, на более чем 62 тысячи прививок от коронавируса зафиксировано 361 незначительную побочную реакцию (это 0,5%), из них два случая требовали наблюдения врачей.

В одном случае это было начало анафилактического шока, аллергическая реакция. И в одном случае было повышение температуры в течение 2 суток.

По его словам, такие реакции могут быть на любую вакцину, так как это иммунобиологический препарат.

"Такие реакции могут быть на любую вакцину, это иммунобиологический препарат, поэтому у человека, которому присущи аллергические реакции, такое может быть. 0,5% — это очень малое количество", — отметил Степанов.

Министр говорит, что получасовое наблюдение за пациентом после вакцинации необходимо именно для того, чтобы вовремя выявить появление аллергической реакции.

"30 минут человек находится под наблюдением. Потому что реакция немедленного типа проявляется в течение 20-30 минут. Далее уже такой реакции не будет. Но такую ​​реакцию очень быстро купируют медицинские работники", — пояснил Степанов.

Он говорит, что остальные реакции, которые были зафиксированы у людей — незначительные: повышение температуры, или головная боль, или покраснение в месте введения вакцины.

Напомним, в Украине пожилых и маломобильных людей будут вакцинировать от коронавируса на дому. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, в стране нет никаких ограничений по возрасту для вакцинации, поэтому после медиков прививать начнут пенсионеров. Последние составляют одну из основных групп риска при COVID-19.

Кампания вакцинации в Украине продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы сохранятся, почти 40% доз вакцины CoviShield могут не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.