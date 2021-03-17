Побічні реакції зафіксували у 0,5% вакцинованих, — Степанов

Тільки два випадки побічних ефектів після щеплення вимагали спостереження лікарів.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, які побічні ефекти на щеплення від COVID-19 були зафіксовані в Україні. Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, на більш ніж 62 тисячі щеплень від коронавірусу зафіксовано 361 незначну побічну реакцію (це 0,5%), з них два випадки вимагали спостереження лікарів.

В одному випадку це був початок анафілактичного шоку, алергічна реакція. І в одному випадку було підвищення температури протягом 2 діб.

За його словами, такі реакції можуть бути на будь-яку вакцину, оскільки це імунобіологічний препарат.

"Такі реакції можуть бути на будь-яку вакцину, це імунобіологічний препарат, тому у людини, якій притаманні алергічні реакції, таке може бути. 0,5% — це дуже мала кількість", — зазначив Степанов.

Міністр каже, що півгодинне спостереження за пацієнтом після вакцинації необхідне саме для того, щоб вчасно виявити появу алергічної реакції.

"30 хвилин людина знаходиться під наглядом. Тому що реакція негайного типу проявляється протягом 20-30 хвилин. Далі вже такої реакції не буде. Але таку реакцію дуже швидко купірують медичні працівники", — пояснив Степанов.

Він каже, що інші реакції, які були зафіксовані у людей — незначні: підвищення температури, або головний біль, або почервоніння в місці введення вакцини.

Нагадаємо, в Україні літніх і маломобільних людей вакцинуватимуть від коронавірусу вдома. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, в країні немає ніяких обмежень за віком для вакцинації, тому після медиків прищеплювати почнуть пенсіонерів. Останні складають одну з основних груп ризику при COVID-19.

Кампанія вакцинації в Україні просувається в три рази повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи збережуться, майже 40% доз вакцини CoviShield можуть не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила у Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.