"Подарили на день рождения": в Киеве полиция обнаружила мужчину с подозрительной травой (фото)

Полиция направила измельченное растение на экспертизу, поскольку подозревает ее наркотическое происхождение.

Сотрудники полиции выявили в Киеве мужчину с объемной коробкой подозрительных веществ зеленого цвета. Об этом в среду, 17 марта, сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Инцидент произошел на улице Бажова в Днепровском районе столицы. Мужчина шел с коробкой по улице, когда его остановили правоохранители. На вопрос инспекторов о том, что это за коробка, мужчина ответил: "подарок от друзей на день рождения", при этом отметив, что о содержимом коробки не осведомлен.

После этого патрульные попросили открыть пакет, находящийся в ней, и мужчина согласился. Как выяснилось, в коробке находилось измельченное зеленое растение – не исключено, что наркотического происхождения.

Правоохранители вызвали на место следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств и изъятия вещества.

Как сообщалось ранее, на Днепровской набережной в Киеве работник курьерской службы на скутере пытался скрыться от полицейских на автомобиле. Во время погони автомобиль полицейских прижимал курьера к обочине, но он вырвался от полицейских и попытался уйти от копов, двигаясь против движения и по тротуарам. Сумела ли полиция поймать его — неизвестно.

Напомним, 12 марта в центре Николаева несколько патрульных автомобилей гонялись за автомобилем Range Rover, пытавшимся скрыться от полиции. Оказалось, что за рулем находился чиновник Николаевской ОГА Игорь Бурда в пьяном состоянии.

Также 15 марта в Киеве двое мужчин попытались силой увезти молодого парня, который пришел на свидание с девушкой.