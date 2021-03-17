"Подарували на день народження": в Києві поліція виявила чоловіка з підозрілою травою (фото)

Поліція направила подрібнену рослину на експертизу, оскільки підозрює її наркотичне походження.

Співробітники поліції виявили в Києві чоловіка з об'ємною коробкою підозрілих речовин зеленого кольору. Про це в середу, 17 березня, повідомила прес-служба Патрульної поліції Києва.

Інцидент стався на вулиці Бажова у Дніпровському районі столиці. Чоловік йшов з коробкою по вулиці, коли його зупинили правоохоронці. На питання інспекторів про те, що це за коробка, чоловік відповів: "подарунок від друзів на день народження", при цьому зазначивши, що про вміст коробки не обізнаний.

Після цього патрульні попросили відкрити пакет, що знаходиться в ній, і чоловік погодився. Як з'ясувалося, в коробці знаходилася подрібнена зелена рослина — не виключено, що наркотичного походження.

Правоохоронці викликали на місце слідчо-оперативну групу для з'ясування обставин і вилучення речовини.

Як повідомлялося раніше, на Дніпровській набережній у Києві працівник кур'єрської служби на скутері намагався сховатися від поліцейських на автомобілі. Під час погоні автомобіль поліцейських притискав кур'єра до узбіччя, але він вирвався від поліцейських і спробував піти від копів, рухаючись проти руху і тротуарами. Чи зуміла поліція зловити його — невідомо.

Нагадаємо, 12 березня у центрі Миколаєва кілька патрульних автомобілів ганялися за автомобілем Range Rover, який намагався сховатися від поліції. Виявилося, що за кермом знаходився чиновник Миколаївської ОДА Ігор Бурда в п'яному стані.

Також 15 березня в Києві двоє чоловіків спробували силою відвезти молодого хлопця, який прийшов на побачення з дівчиною.