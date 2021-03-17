Мое увольнение из "Укрзализныци" незаконно и безосновательно, - Жмак
По словам бывшего руководителя компании, во время последней встречи с Набсоветом ему сообщили лишь о плохой коммуникации, а замечаний по работе не было.
Владимир Жмак, которого Кабинет министр уволил с поста главы правления "Укрзализныци" заявил, что считает свою отставку незаконной. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По словам Жмака, для его увольнения не было достаточного обоснования у Кабмина, а само решение было принято с нарушением всех процедур и норм законов. Также экс-глава правления рассказал, что пару дней назад он проводил презентацию по деятельности компании Наблюдательному совету. После выступления он не получал никаких негативных комментариев, кроме плохой коммуникации.
А в день его рождения (16 марта) ему позвонили из Набсовета, поздравили, а потом предложили срочно написать заявление об увольнении по соглашению сторон.
"После этого, сегодня (17 марта), ломая все стереотипы о медлительности принятия решений министерством инфраструктуры, министр уже с самого утра подготовил и передал в Кабмин представление на мое увольнение. Кто-то с этим вопросом очень спешил", — пишет Жмак.
Он отметил, что итогом его работы стало улучшение показателей "УЗ", а также подготовка амбициозного плана, который бы позволили совершить анбалдинг компании.
"В дальнейшем я не планирую оставаться в стороне, ведь я уже успел почувствовать себя членом большой железнодорожной семьи", — подытожил экс-управленец.
Напомним, сегодня (17 марта) Кабинет министров отправил в отставку Владимира Жмака. О причинах решения не сообщается. Но ранее в этот же день Наблюдательный совет единогласно поддержал решение об отставке.
Ранее Владимир Жмак заявлял, что зарплата в 625 тысяч — ниже рыночного уровня.