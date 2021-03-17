Мое увольнение из "Укрзализныци" незаконно и безосновательно, - Жмак

По словам бывшего руководителя компании, во время последней встречи с Набсоветом ему сообщили лишь о плохой коммуникации, а замечаний по работе не было.

Владимир Жмак, которого Кабинет министр уволил с поста главы правления "Укрзализныци" заявил, что считает свою отставку незаконной. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Жмака, для его увольнения не было достаточного обоснования у Кабмина, а само решение было принято с нарушением всех процедур и норм законов. Также экс-глава правления рассказал, что пару дней назад он проводил презентацию по деятельности компании Наблюдательному совету. После выступления он не получал никаких негативных комментариев, кроме плохой коммуникации.

А в день его рождения (16 марта) ему позвонили из Набсовета, поздравили, а потом предложили срочно написать заявление об увольнении по соглашению сторон.

"После этого, сегодня (17 марта), ломая все стереотипы о медлительности принятия решений министерством инфраструктуры, министр уже с самого утра подготовил и передал в Кабмин представление на мое увольнение. Кто-то с этим вопросом очень спешил", — пишет Жмак.

Он отметил, что итогом его работы стало улучшение показателей "УЗ", а также подготовка амбициозного плана, который бы позволили совершить анбалдинг компании.

"В дальнейшем я не планирую оставаться в стороне, ведь я уже успел почувствовать себя членом большой железнодорожной семьи", — подытожил экс-управленец.

[ + – ] Скриншот полного поста Жмака в Телеграме Фото: скриншот

Напомним, сегодня (17 марта) Кабинет министров отправил в отставку Владимира Жмака. О причинах решения не сообщается. Но ранее в этот же день Наблюдательный совет единогласно поддержал решение об отставке.

Ранее Владимир Жмак заявлял, что зарплата в 625 тысяч — ниже рыночного уровня.