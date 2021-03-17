Моє звільнення з "Укрзалізниці" незаконне і безпідставне, — Жмак

За словами колишнього керівника компанії, під час останньої зустрічі з наглядової ради йому повідомили лише про погану комунікацію, а зауважень щодо роботи не було.

Володимир Жмак, якого Кабінет Міністр звільнив з посади голови правління "Укрзалізниці", заявив, що вважає свою відставку незаконною. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

За словами Жмака, для його звільнення не було достатнього обґрунтування в Кабміну, а саме рішення було прийнято з порушенням усіх процедур і норм законів. Також ексголова правління розповів, що кілька днів тому він проводив презентацію щодо діяльності компанії Наглядовій раді. Після виступу він не отримував ніяких негативних коментарів, крім поганої комунікації.

А в день його народження (16 березня) йому зателефонували з Наглядової ради, привітали, а потім запропонували терміново написати заяву про звільнення за згодою сторін.

"Після цього, сьогодні (17 березня), ламаючи всі стереотипи про повільність прийняття рішень міністерством інфраструктури, міністр уже з самого ранку підготував і передав до Кабміну подання на моє звільнення. Хтось з цим питанням дуже поспішав", — пише Жмак.

Він зазначив, що підсумком його роботи стало поліпшення показників "УЗ", а також підготовка амбітного плану, який би дозволили зробити анбалдінг компанії.

"Надалі я не планую залишатися в стороні, адже я вже встиг відчути себе членом великої залізничної сім'ї", — підсумував ексуправлінець.

[ + – ] Скріншот повного допису Жмака в Телеграмі Фото: скриншот

Нагадаємо, що сьогодні (17 березня) Кабінет Міністрів відправив у відставку Володимира Жмака. Про причини рішення не повідомляється. Але до цього часу в цей же день Наглядова рада одноголосно підтримала рішення про відставку.

Раніше Володимир Жмак заявляв, що зарплата 625 тисяч — нижче ринкового рівня.