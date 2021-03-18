Аккаунты 8-летней и 13-летнего блогеров заблокированы в соцсети Likee, – Кулеба

Официальный представитель сети заявил, что "они возмущены таким контентом".

После инцидента, который получил резонанс, аккаунты "юных блогеров" в соцсети Likee заблокированы. "Поступило сообщение от официального представителя сети, они возмущены таким контентом", – написал в Facebook Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

Он добавил: "Считаю, что все социальные сети, которыми пользуются дети, должны тщательнее относиться к тому контенту, который у них есть. Ведь дети очень чувствительны, и деструктивный контент имеет на них сильное влияние".

Напомним, соцсети активно обсуждают онлайн-скандал, который имеет прямое отношение к защите прав детей. Так, восьмилетняя жительница Киева Милана Маханец, которая называет себя моделью и блогером, заявила, что у нее "роман" с 13-летним Пашей Паем.

Ранее Кулеба писал, что изготовление такого контента является недопустимым, оно нарушает права детей. "Это сексуализирует образ ребенка и может привести к вовлечению тысяч детей к сексуальному насилию и эксплуатации. Для меня такой контент — аморальный и провокационный. Я считаю, что государство и общество должно категорически отреагировать на недопущение таких случаев в будущем. Иначе последствия могут быть разрушительными для целого поколения. Это естественно для детей копировать поведение других и пытаться доказать, что они взрослые. Довольно часто они выбирают обманчивый путь, чтобы этого достичь. Дети не могут критически оценить последствия такого поведения ", — считает он.

Likee – это социальная сеть, пользователи которой могут создавать и распространять короткие музыкальные видеоклипы с возможностью добавления спецэффектов и дополненной реальности. Есть одноименные приложения для операционных систем Android и iOS. Приложение разработано сингапурской компанией Bigo. Хотя сервис предназначен для пользователей старше 16 лет, значительную долю аудитории составляют дети от 5 до 12 лет.

Фокус сообщал о том, что в соцсети Likee у Миланы Маханец более 6 миллионов подписчиков. У Паши – около полумиллиона. Причем их количество возросло после объявления о их "романе". В Instagram они также продвигают свои блоги – у Паши более 30 тысяч подписчиков, у Миланы – около полумиллиона.

16 марта стало известно, что маму Миланы вызывали на допрос в полицию. Женщина уверена, что ничего "незаконного" не произошло и планирует обращаться в киберполицию для привлечения к ответственности тех, кто их оскорблял.

Отец 8-летней Миланы шокирован такими "отношениями". "С дочерью я пытаюсь общаться и помогать, а о Дарье (мама девочки) говорить нет желания. Сейчас я просто в шоке от происходящего", — отметил Александр Маханец.