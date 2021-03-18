Акаунти 8-річної та 13-річного блогерів заблоковані в соцмережі Likee, — Кулеба

Офіційний представник мережі заявив, що "вони обурені таким контентом".

Після інциденту, який отримав резонанс, акаунти "юних блогерів" у соцмережі Likee заблоковані. "Надійшло повідомлення від офіційного представника мережі, вони обурені таким контентом", — написав у Facebook Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

Він додав: "Вважаю, що всі соціальні мережі, якими користуються діти, повинні ретельніше ставитися до того контенту, який у них є. Адже діти дуже чутливі, і деструктивний контент має на них сильний вплив".

Нагадаємо, що соцмережі активно обговорюють онлайн-скандал, який має пряме відношення до захисту прав дітей. Так, восьмирічна мешканка Києва Мілана Маханець, яка називає себе моделлю і блогером, заявила, що в неї "роман" з 13-річним Павлом Паєм.

Раніше Кулеба писав, що поширення такого контенту є неприпустимим, воно порушує права дітей. "Це сексуалізує образ дитини і може призвести до залучення тисяч дітей до сексуального насильства та експлуатації. Для мене такий контент — аморальний і провокаційний. Я вважаю, що держава і суспільство повинні категорично відреагувати на недопущення таких випадків у майбутньому. Інакше наслідки можуть бути руйнівними для цілого покоління. Це природно для дітей копіювати поведінку інших і намагатися довести, що вони дорослі. Досить часто вони обирають оманливий шлях, щоб цього досягти. Діти не можуть критично оцінити наслідки такої поведінки", — вважає він.

Likee — це соціальна мережа, користувачі якої можуть створювати і поширювати короткі музичні відеокліпи з можливістю додавання спецефектів і доповненої реальності. Є однойменні додатки для операційних систем Android і iOS. Додаток розроблений сінгапурською компанією Bigo. Хоча сервіс призначений для користувачів старше 16 років, значну частку аудиторії становлять діти від 5 до 12 років.

Фокус повідомляв про те, що в соцмережі Likee в Мілани Маханець понад 6 мільйонів підписників. У Паші — близько півмільйона. Причому їхня кількість зросла після оголошення про їхній "романі". В Instagram вони також просувають свої блоги — у Паші понад 30 тисяч підписників, у Мілани — близько півмільйона.

16 березня стало відомо, що маму Мілани викликали на допит у поліцію. Жінка впевнена, що нічого "незаконного" не відбулося і планує звертатись до кіберполіції для притягнення до відповідальності тих, хто їх ображав.

Батько 8-річної Мілани шокований такими "відносинами". "З дочкою я намагаюся спілкуватися і допомагати, а про Дарину (мама дівчинки) говорити немає бажання. Зараз я просто шокований від того, що відбувається", — зазначив Олександр Маханець.