Хмельницкий переходит на усиленный карантин: объявлены новые ограничения

Пока в городе утвердили "лайт-режим" ограничений, однако местные власти уже готовятся к более радикальным мерам.

В Хмельницком с 22 марта вводят усиленный карантин для борьбы с распространением COVID-19. Об этом пишет "Независимый общественный портал" со слов заместителя мэра Романа Примуша.

"По состоянию на вечер 18 марта мы утвердили лайт-режим ограничительных мер. Хотим, учитывая близость каникул в школах, снизить мобильность хмельнитчан", — пояснил Примуш.

С понедельника в Хмельницком будут действовать такие ограничения:

запрещены все массовые мероприятия, включая спортивные и культурные;

запрещена работа внешкольных кружков;

учителя и педагоги должны работать в удаленном режиме;

всем высшим учебным заведениям рекомендуется перейти на дистанционное обучение.

Пока общественный транспорт, детские сады, магазины и заведения общественного питания продолжат работать в прежнем режиме. В случае ухудшения ситуации, власти Хмельницкого готовы ввести дополнительные ограничения. Роман Примуш обратил внимание, что 17 марта в городе зафиксировали суточный антирекорд по новым случаям заболеваемости за все время пандемии — 272 человека, кроме того, в больницах сейчас заняты 80% койко-мест для больных с коронавирусной инфекцией.

Ранее карантин ужесточили во Львове, городской совет объявил новые правила, не дожидаясь распоряжения Кабмина. Мэр Андрей Садовый сообщил, что ограничения будут действовать с 19 до 28 марта на всей территории Львовской общины. Такое решение приняли из-за массовой госпитализации больных и нехватки койко-мест.

С 20 марта карантин усиливается в Киеве. Как заявил мэр Виталий Кличко, в столице запрещаются массовые мероприятия, закрываются культурные учреждения и торговые центры, кроме продуктовых магазинов.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что центральная власть пока не планирует вводить локдаун по всей Украине и предпочитает закрывать регионы по отдельности. Вскоре жесткий карантин могут ввести в Киевской области из-за опасной ситуации.

"Например, на Днепропетровщине или на Харьковщине есть свободные места, 30% занятости коек, зачем закрывать регион? Поэтому мы сейчас закрываем именно регионы", — подчеркнул представитель ОП.