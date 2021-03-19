Хмельницький переходить на посилений карантин: оголошені нові обмеження

Поки в місті затвердили "лайт-режим" обмежень, проте місцева влада вже готується до більш радикальних заходів.

У Хмельницькому з 22 березня вводять посилений карантин для боротьби з поширенням COVID-19. Про це пише "Незалежний громадський портал" зі слів заступника мера Романа Примуша.

"Станом на вечір 18 березня ми затвердили лайт-режим обмежувальних заходів. Хочемо, враховуючи близькість канікул у школах, знизити мобільність хмельничан", — пояснив Примуш.

З понеділка в Хмельницькому діятимуть такі обмеження:

заборонені всі масові заходи, включаючи спортивні та культурні;

заборонена робота позашкільних гуртків;

учителі і педагоги повинні працювати у віддаленому режимі;

усім вищим навчальним закладам рекомендується перейти на дистанційне навчання.

Поки громадський транспорт, дитячі сади, магазини та заклади громадського харчування продовжать працювати в колишньому режимі. У разі погіршення ситуації, влада Хмельницького готова ввести додаткові обмеження. Роман Примуш звернув увагу на те, що 17 березня в місті зафіксували добовий антирекорд за новими випадками захворюваності за весь час пандемії — 272 людини, крім того, у лікарнях зараз зайняті 80% ліжкомісць для хворих з коронавірусною інфекцією.

Раніше карантин посилили у Львові, міська рада оголосила нові правила, не чекаючи розпорядження Кабміну. Мер Андрій Садовий повідомив, що обмеження діятимуть з 19 до 28 березня на всій території Львівської громади. Таке рішення прийняли через масову госпіталізацію хворих і нестачу ліжкомісць.

З 20 березня карантин посилюється в Києві. Як заявив мер Віталій Кличко, у столиці забороняються масові заходи, закриваються культурні установи і торгові центри, крім продуктових магазинів.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що центральна влада поки не планує вводити локдаун по всій Україні і вважає за краще закривати регіони окремо. Незабаром жорсткий карантин можуть ввести в Київській області через небезпечну ситуацію.

"Наприклад, на Дніпропетровщині або Харківщині є вільні місця, 30% зайнятості ліжок, навіщо закривати регіон? Тому ми зараз закриваємо саме регіони", — підкреслив представник ОП.