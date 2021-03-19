В Одессе полиция задержала мужчину, который якобы приставал к детям: "Пытался утопиться"

Предполагаемый нарушитель проплыл около километра в холодной воде, но не сумел скрыться.

В Одессе полицейские спасли и задержали мужчину, который якобы приставал к детям. Подробности пресс-служба Патрульной полиции области сообщила в социальной сети "Фейсбук".

18 марта правоохранители получили сообщение о том, что мужчина открыто показывал свои половые органы детям у футбольной площадки возле Черного моря. Как только патрульные подъехали к месту происшествия на служебном автомобиле, гражданин испугался и попытался сбежать. Он прыгнул в море в надежде уплыть от полиции и преодолел около километра в холодной воде.

В итоге подозреваемый сильно устал, не смог самостоятельно выбраться на берег и начал тонуть. В полиции предполагают, что он "пытался утопиться". Один из патрульных прыгнул в море, вытащил мужчину из воды и оказал ему первую помощь.

[ + – ] Задержанный полицией в Одессе Фото: Национальная полиция Одесской области

"Нарушитель вел себя неадекватно и имел явные признак психических расстройств. Для Предоставление мужчине профильной медицинской помощи, спасенного нарушителя передали врачам", — отметила пресс-служба.

Ранее в Одессе задержали мужчину после ложного сообщения о минировании автомобильной стоянки на улице Генерала Бочарова. 37-летний гражданин из Суворовского района рассказал на камеру, что таким образом пытался обратить внимание на продажу несвежих продуктов в одном из магазинов. Он якобы поскандалил с продавцом и владельцем торговой точки, однако ни уговоры, ни полиция не помогли решить проблему. Теперь он стал фигурантом уголовного производства о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан и повреждения объекта собственности, подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

До этого в Житомирской области задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании малолетней крестницы. По версии прокуратуры, он приходил в гости к семье в Бердичевском районе и совращал девочку, а родители знали об этом и ничего не сделали для защиты ребенка. Полицейские узнали о правонарушении, когда приехали по вызову матери из-за пропажи сестры потерпевшей.

Писали также, что 3 марта в Одессе мужчина выжил после падения с 23-этажа жилого дома. Он рухнул на автомобиль и получил тяжелые травмы, бригада "скорой помощи" увезла пострадавшего в больницу. Пока неизвестно, был это несчастный случай или попытка свести счеты с жизнью.